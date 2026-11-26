Sắc đỏ gần như bao phủ nhóm cổ phiếu bất động sản. Ảnh: Vietstock Finance.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch 26/11 đầy biến động khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo VN-Index giảm gần 58 điểm, xuống 1.629,68 điểm.

Trên các sàn còn lại, HNX-Index giảm 0,89 điểm về 226,57 điểm; UPCoM-Index mất 1,38 điểm, xuống 118,44 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 17.569 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 916 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 3.230 tỷ đồng. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 16.044 tỷ đồng, gần như đi ngang so với phiên liền trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận chiều mua đạt 2.023 tỷ đồng, cao hơn mức bán ra 1.871 tỷ đồng, tương ứng mua ròng khoảng 152 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, VIC dẫn đầu với giá trị 191 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (81 tỷ đồng), VPL (77 tỷ đồng), VHM (46 tỷ đồng), NLG (45 tỷ đồng) và HPG (44,7 tỷ đồng).

Ngược lại, CTD được mua ròng nhiều nhất với 57 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm VNM (56 tỷ đồng), VPI (48 tỷ đồng), MSN (43 tỷ đồng), VCI (32,4 tỷ đồng) và DXG (32 tỷ đồng).

VIC lấy đi hơn 24 điểm, loạt cổ phiếu nằm sàn

Áp lực giảm điểm của VN-Index tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Bộ ba cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM và VPL đều nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số. VIC giảm 6,28%, xuống 230.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi 24,08 điểm của VN-Index. VHM đứng kế tiếp với mức đóng góp âm 3,58 điểm, còn VPL kéo chỉ số giảm thêm 1,32 điểm.

Nhóm ngân hàng cũng gây sức ép đáng kể. VCB giảm 2,1%, xuống 48.950 đồng/cổ phiếu, lấy đi 1,84 điểm của VN-Index. TCB giảm 5,07%, còn 19.650 đồng/cổ phiếu, khiến chỉ số mất thêm 1,52 điểm. Các mã LPB, VPB, BID và CTG lần lượt lấy đi 1,24 điểm, 1,15 điểm, 1,14 điểm và 1,06 điểm.

Ở chiều nâng đỡ, đóng góp tích cực nhất thuộc về MCH với 0,57 điểm. MSB, KLB và VNM cũng giữ được sắc xanh, song mức hỗ trợ cho chỉ số khá khiêm tốn.

Sắc đỏ bao phủ phần lớn các nhóm ngành. Tại nhóm tài chính – ngân hàng và chứng khoán, SHS, HCM, SSI, SHB, ACB, MBB, HDB và STB đều giảm giá. Ở chiều tăng, MSB và VCI là những điểm sáng hiếm hoi của nhóm khi lần lượt nhích nhẹ 0,92% và 0,27%.

Nhóm cảng biển và bất động sản ghi nhận nhiều mã giảm hết biên độ. Trong nhóm cảng biển, GMD, VSC cùng giảm 6,95%. PHP giảm 5,61%; MVN giảm 8,24%;...

Tại nhóm bất động sản, NLG, HDC, TIG và SZC cũng giảm sàn. Nhiều mã khác giảm sâu như GEX mất 6,53%, KDH giảm 6,35%, NVL giảm 6,84%, CEO giảm 5,45%, CII giảm 5,54%, DXG giảm 3,33% và TCH giảm 4,67%.

Áp lực bán còn lan sang nhóm bán lẻ, công nghệ và nguyên vật liệu, với PNJ, MWG, FPT, HPG và MSN đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 537 mã giảm giá, trong đó có 37 mã giảm sàn. Số mã tăng là 129, gồm 22 mã tăng trần; 818 mã đứng giá. Như vậy, số cổ phiếu giảm sàn cao gần gấp đôi số mã tăng trần.

THD thoát chuỗi giảm sàn, ngược dòng tăng hết biên độ

Trái ngược với diễn biến chung, cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings có phiên giao dịch đáng chú ý trên sàn HNX. Sau 4 phiên giảm sàn liên tiếp, khiến thị giá mất 34,1%, mã này bất ngờ đảo chiều tăng hết biên độ trong phiên 26/11.

THD mở cửa tại mức giá sàn 45.400 đồng/cổ phiếu trước khi lực cầu xuất hiện, kéo thị giá lên 55.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 9,92% so với tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt 334.400 cổ phiếu, cao gấp hơn 14 lần bình quân 10 phiên gần nhất. Đà tăng của THD đóng góp 1,18 điểm cho HNX-Index.

Dù hồi phục mạnh trong phiên, thị giá THD vẫn thấp hơn gần 74% so với mức đỉnh 212.500 đồng/cổ phiếu được thiết lập hồi tháng 6/2026.

Diễn biến cổ phiếu THD thời gian gần đây. Nguồn: Fireant.