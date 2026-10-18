366 tỷ đồng ủng hộ Chương trình 'Vì người nghèo' năm 2026 nhằm thúc đẩy giảm nghèo bằng sinh kế bền vững

30 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ tổng cộng 366,915 tỷ đồng ngay trong tối 17/10, tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ở Hà Nội.

Chương trình mang chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, đồng thời là dịp biểu dương 225 tổ chức, cá nhân có đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026. Nhóm được vinh danh gồm doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, văn nghệ sĩ, kiều bào và một số tổ chức quốc tế.

Dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hơn hai năm và dòng tiền đi qua Mặt trận

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn lại kết quả huy động nguồn lực xã hội hóa giai đoạn 2024 - 2026. Phần lớn gắn với thiên tai.

Sau bão Yagi năm 2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng tiền và hiện vật. Sang năm 2025, con số tiếp nhận là hơn 4.150 tỷ đồng, đến từ hơn 1,4 triệu người dân cùng hơn 17 nghìn cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

Chiến dịch Quang Trung phát động năm 2025 sửa chữa 34.759 căn nhà hư hại và xây mới 1.597 căn bị sập hoàn toàn cho người dân miền Trung, hoàn thành trong hơn 45 ngày.

Ở hướng dài hạn hơn, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát huy động gần 12.300 tỷ đồng và hơn 2,7 triệu ngày công, xây mới và sửa chữa hơn 334 nghìn căn nhà trong chưa đầy hai năm.

Hàng đầu: Bà Bùi Thị Minh Hoài (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Gia Túc (thứ 2 từ phải qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng (bìa phải), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan (thứ 2 từ trái qua), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đào Hồng Lan (bìa trái), Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, tham dụ chương trình

Công tác chăm lo thường xuyên cũng tăng quy mô. Riêng năm 2024, Mặt trận các cấp vận động hơn 7.300 tỷ đồng, kết hợp nguồn ngân sách để xây mới và sửa chữa trên 53.600 căn nhà Đại đoàn kết, khám chữa bệnh và cấp thuốc cho hơn 1,86 triệu lượt người nghèo, hỗ trợ hơn 313 nghìn lượt học sinh, sinh viên khó khăn tiếp tục đến trường. Trong hai dịp Tết Ất Tỵ và Bính Ngọ, gần 1,4 triệu suất quà trị giá gần 1.000 tỷ đồng được trao tới các hộ nghèo.

Mảng đền ơn đáp nghĩa ghi nhận con số lớn nhất. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương vận động hơn 470 tỷ đồng. Chương trình tri ân người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành tổ chức ngày 23/7 huy động gần 12 nghìn tỷ đồng, dành cho xây nhà ở cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, phụng dưỡng con liệt sĩ và tài trợ xét nghiệm ADN xác định danh tính liệt sĩ chưa biết tên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời tri ân sâu sắc tới hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước luôn hướng về cộng đồng trong những thời điểm khó khăn

Chuyển trọng tâm sang dạy nghề và tạo việc làm

Nói về 225 tập thể, cá nhân được vinh danh, bà Bùi Thị Minh Hoài cho rằng phía sau đó là đóng góp của rất nhiều người không có tên trên bục.

“Đó là sự kết tinh từ những giọt mồ hôi, công sức của hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân; là tấm lòng thảo thơm của những cụ già tóc bạc chắt chiu từng đồng lương hưu hay tiền dưỡng già; là những em thơ tự nguyện đập heo đất tiết kiệm gửi tặng bạn bè cùng trang lứa vùng thiên tai; là từng ngày lương, từng phần thu nhập được trích ra của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động; và là sự dấn thân, tận tụy thầm lặng của các tổ chức, nhóm thiện nguyện trên khắp dải đất hình chữ S”, bà nói.

Các đại biểu tham dự chương trình

Điểm đáng chú ý trong phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là yêu cầu đổi mới phương thức vận động, kết nối nguồn lực và chuyển trọng tâm từ hỗ trợ trước mắt sang đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế bền vững để người nghèo tự vươn lên.

Định hướng này không chỉ thay đổi cách huy động mà còn đặt ra yêu cầu mới trong sử dụng nguồn lực. Thay vì chủ yếu dành cho hỗ trợ nhà ở và cứu trợ thiên tai, các chương trình giảm nghèo cần chú trọng hơn đến đào tạo nghề, kết nối thị trường và hỗ trợ lâu dài. Trong đó, doanh nghiệp và hợp tác xã địa phương có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, giúp người dân ổn định thu nhập.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể đồng bào tích cực ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo" các cấp cùng các chương trình bảo đảm an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Cùng với đó, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu việc quản lý và phân bổ nguồn lực xã hội hóa phải bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và đến đúng đối tượng. Yêu cầu này đặt ra trách nhiệm hai chiều, với cả cơ quan tiếp nhận lẫn đơn vị đóng góp trong việc theo dõi khoản ủng hộ của mình được sử dụng ra sao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước và kiều bào ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp cùng các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Số tiền 366,915 tỷ đồng đăng ký ngay tại chương trình sẽ là nguồn khởi đầu cho Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, dự kiến dành cho xây nhà, cấp học bổng và hỗ trợ sinh kế.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2025

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Bùi Quang Huy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2025

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2025

Chương trình còn mang đến nhiều cảm xúc qua các phóng sự “Khát khao điểm tựa”, “Những vòng tay trong ngày giông bão”, “Những mùa nắng mới” và tiểu phẩm “Nắng ấm hiên nhà” do nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn. Các tiết mục nghệ thuật, nổi bật là ca khúc “Quê hương” qua giọng hát Mỹ Tâm, cùng “Lạy trời”, “Ta sẽ hồi sinh”, “Hành trình của lá”, “Hoa mặt trời” và “Hòa nhịp con tim”, góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, sự sẻ chia và niềm tin vào cuộc sống.