365daband tái hợp sau 10 năm, 4 thành viên cùng trở lại trong một concert

"Một cuộc hẹn phải mất tới 10 năm để gặp gỡ", "Có một điều mà chỉ Hà Nội có mà những nơi khác không có"... là những bình luận được khán giả để lại dưới bài viết hé lộ Reunion Concert của 4 thành viên 365daband tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 28/11 sắp tới. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ khi bài viết nhận hơn 1,5K lượt thích trên Threads dù poster chính thức của concert thậm chí chưa được công bố.

Khán giả mong đợi vào concert tái hợp của 4 học trò Ngô Thanh Vân sau một thập kỷ.

Với Stellar (người hâm mộ của 365daband), đây không đơn thuần là một đêm nhạc. Sau một thập kỷ kể từ khi đội hình 4 thành viên ISAAC, Will, Jun Phạm và S.T Sơn Thạch khép lại hành trình hoạt động chung, việc cả bốn một lần nữa đứng trên cùng một sân khấu, lần này trong khuôn khổ một concert, mang đến cảm giác vừa háo hức vừa bồi hồi. Những ca khúc từng đồng hành cùng tuổi trẻ của một thế hệ khán giả nay có cơ hội vang lên một lần nữa, đưa người nghe trở về với những năm tháng mà 365daband từng là một trong những cái tên nổi bật của V-Pop.

Nhắc đến 365daband là nhắc đến một trong những boyband từng tạo nên dấu ấn rõ nét cho V-Pop giai đoạn 2010 - 2016. Nhóm được thành lập ngày 22/9/2010 bởi Ngô Thanh Vân và công ty VAA, với đội hình ban đầu gồm ISAAC, Jun Phạm, Will, S.T Sơn Thạch và Tronie Ngô. Được đào tạo theo mô hình nhóm nhạc thần tượng chịu ảnh hưởng từ K-Pop, 365daband khi đó gây chú ý bởi hình ảnh đồng đều, phong cách âm nhạc hiện đại và khả năng trình diễn được đầu tư luyện tập bài bản.

Sau khi Tronie Ngô rời nhóm vào năm 2013, 365daband tiếp tục hoạt động với đội hình bốn thành viên. Đây cũng là đội hình gắn liền với nhiều ký ức của Stellar và giai đoạn thành công nhất của nhóm.

Trong khoảng thời gian hoạt động, 365daband sở hữu loạt ca khúc được đông đảo khán giả biết đến như Hai Cô Tiên, Get On The Floor và đặc biệt là Bống Bống Bang Bang. Những sản phẩm này không chỉ giúp nhóm duy trì sức hút mà còn góp phần đưa hình ảnh một boyband Việt được đào tạo bài bản đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Tháng 7/2016, 365daband chính thức dừng hoạt động chung sau liveshow The Impact - Những Ngôi Sao Mới. Từ đó, bốn thành viên bước vào những hành trình riêng, thử sức ở nhiều lĩnh vực và dần tạo dựng chỗ đứng độc lập trong thị trường giải trí. Điều đáng chú ý là sau khi nhóm dừng hoạt động, cả bốn vẫn tiếp tục gắn bó với nghệ thuật và đều có những dấu ấn riêng.

4 thành viên đều thành công với hành trình hoạt động solo sau này.

Có lẽ vì vậy, sau 10 năm, một cuộc tái hợp của bốn thành viên vẫn đủ sức tạo ra cảm giác đặc biệt. Với Stellar, những ca khúc của 365daband không chỉ đơn thuần là sản phẩm âm nhạc mà còn gắn với một giai đoạn trưởng thành, với những mối quan hệ, kỷ niệm và cảm xúc của tuổi trẻ. Mỗi lần một thành viên nhắc lại tên nhóm, hay cả bốn xuất hiện cùng nhau, những ký ức ấy lại được đánh thức.

Suốt hành trình của 365daband, người hâm mộ đã cùng nhóm đi qua nhiều khoảnh khắc vui có, buồn có. Những năm tháng ấy tạo nên một sợi dây kết nối đủ bền để dù nhóm đã dừng hoạt động trong thời gian dài, cộng đồng Stellar vẫn giữ nguyên mong muốn được nhìn thấy bốn thành viên đứng chung trên một sân khấu.

Vì thế, Reunion Concert tại Hà Nội không chỉ được chờ đợi như một đêm nhạc của 365daband mà còn giống một cuộc hẹn thanh xuân. Sau 10 năm, bốn chàng trai có thể đã bước sang những chương mới của sự nghiệp, nhưng khi bốn cái tên ấy đứng cạnh nhau, với những ca khúc quen thuộc vang lên, một phần ký ức của 365daband và Stellar dường như cũng được sống lại.