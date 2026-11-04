'365 ngày nghỉ dưỡng' tại Canaria Clubhouse sắp ra mắt

Trước đợt bàn giao nhà đầu tiên tại Izumi Canaria dự kiến vào cuối năm 2026, Canaria Clubhouse bên kênh đào thơ mộng đã sẵn sàng đưa vào vận hành, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích sống và hiện thực hóa trải nghiệm “resort tại gia” cho cư dân tương lai.

Biểu tượng sống nghỉ dưỡng bên dòng kênh

Trong quy hoạch tổng thể gắn với cảnh quan sông và kênh đào, phân khu Izumi Canaria tại Izumi City sở hữu đến 2 clubhouse, được ví như 2 hai mảnh ghép hoàn hảo cho đời sống tinh thần của cư dân. Nếu clubhouse đa năng kết nối cộng đồng qua các hoạt động thể chất sôi nổi, Canaria Clubhouse nằm kề kênh đào lại mở ra một nhịp sống thong thả, nơi cảnh quan mặt nước và sự yên tĩnh giúp cư dân thư giãn.

Clubhouse Canaria - dấu ấn kiến trúc Nam Âu mang đến nét thanh nhã bên kênh đào. Ảnh phối cảnh dự án.

Nép mình bên dòng nước, Canaria Clubhouse mở rộng tầm nhìn với khuôn viên lớn tràn ngập sắc xanh và những khoảng trời thoáng đãng. Trên diện tích hơn 2.800 m2, công trình một tầng có mật độ xây dựng khoảng 13,1%; khu vực ngoài trời được bố trí cây xanh, đường dạo và hồ bơi. Mặt hồ phẳng lặng soi bóng mái ngói đỏ, còn dòng kênh bên cạnh kéo dài tầm nhìn, mang đến cảm giác khoáng đạt cho toàn bộ không gian.

Mỗi ngày tại Izumi Canaria là một ngày tận hưởng nhịp sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Giữa cảnh quan ấy, kiến trúc Nam Âu hiện lên phóng khoáng đúng tinh thần Địa Trung Hải, đậm dấu ấn thanh nhã của vùng Tuscany (Italy) qua mái ngói đất nung cam đỏ, sảnh đón có trần vòm cong và những ô cửa cuốn cao. Hành lang với hàng cột mở ra sân vườn, đón nắng, gió và nối liền không gian bên trong và thiên nhiên. Sắc ấm của mái ngói hòa cùng màu xanh cây lá tạo nên phong vị nghỉ dưỡng nhẹ nhàng mà tinh tế.

Ôm ấp lấy công trình kiến trúc là hệ cảnh quan ven kênh, nơi cây xanh và mặt nước len vào từng nhịp sinh hoạt thường ngày. Những lối dạo bộ nép dưới tán cây, mặt nước trải dài và khoảng trời rộng mở tạo nên nét thi vị riêng của một miền sống bên sông nước.

Mang cảm hứng từ kiến trúc miền Nam Italy, Canaria Clubhouse là sự giao hòa giữa nét thanh lịch cổ điển và tinh thần Địa Trung Hải phóng khoáng. Ảnh phối cảnh dự án.

Khi mỗi ngày đều là một kỳ nghỉ

Tại Canaria Clubhouse, tinh thần “resort tại gia” thể hiện qua những trải nghiệm thường nhật, gắn với nhu cầu nghỉ ngơi mỗi ngày. Giữa khung cảnh thanh bình ấy, cư dân có thể tạm gác nhịp sống bận rộn, dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng niềm vui bên những người thân yêu.

Buổi sáng khởi đầu tại phòng gym và yoga, khi nắng sớm len qua khung cửa kính lớn hướng ra sân vườn. Tầm nhìn xanh và ánh sáng tự nhiên tiếp thêm hứng khởi cho buổi tập đầu ngày. Sau thời gian vận động, khu cà phê trong nhà với quầy pha chế là một điểm nghỉ chân. Cư dân có thể gặp gỡ bạn bè hoặc thưởng thức một tách cà phê trong yên tĩnh.

Những thói quen sống khỏe trở thành niềm vui mỗi ngày của cư dân.

Khi chiều xuống, hồ bơi cảnh quan và bể jacuzzi mở ra những phút thả lỏng để cơ thể được nghỉ ngơi, tâm trí tìm lại sự cân bằng. Gần đó, không gian cà phê mở dành cho những ai muốn ngồi gần thiên nhiên hơn, cảm nhận làn gió nhẹ và ngắm cảnh quan quanh hồ.

Buổi tối, tại phòng gia đình, gam màu gỗ trầm ấm tạo bầu không khí gần gũi để các thế hệ ngồi lại bên nhau, chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Sân chơi trẻ em và chòi BBQ cũng tạo thêm không gian vui chơi, gặp gỡ ngoài trời. Sự gắn kết tiếp tục qua những cuộc gặp tại sảnh đón, góc cà phê hay đường dạo. Lời chào giữa những người hàng xóm mở đầu cho sự thân quen.

Khi những tổ ấm mới sáng đèn, cánh cửa clubhouse rộng mở và ánh đèn bên kênh đào được thắp sáng, đó cũng là lúc Izumi Canaria chính thức khởi nhịp sống mới bên sông.