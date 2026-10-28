364 đảng viên phường Đông Ngạc được trao tặng Huy hiệu Đảng

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Long, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; đồng chí Dương Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc cùng lãnh đạo phường, cán bộ, đảng viên và thân nhân các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Theo số liệu của Ban Xây dựng Đảng phường, đợt này Đảng bộ phường Đông Ngạc có 364 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên Huy hiệu 65 năm; 5 đảng viên Huy hiệu 60 năm; 3 đảng viên Huy hiệu 55 năm; 6 đảng viên Huy hiệu 50 năm; 16 đảng viên Huy hiệu 45 năm; 13 đảng viên Huy hiệu 40 năm; 304 đảng viên Huy hiệu 35 năm và 15 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Đông Ngạc trao tặng Huy hiệu 80, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành.

Đặc biệt, việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là dấu mốc đầy ý nghĩa, tám thập niên đứng trong hàng ngũ của Đảng là hành trình đặc biệt, thể hiện sự kiên định, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng và quá trình cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Tấm Huy hiệu cao quý không chỉ là sự ghi nhận của Đảng mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và tổ chức Đảng nơi đảng viên sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thành Long chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí mong muốn các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục thế hệ trẻ.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là dịp để Đảng bộ phường Đông Ngạc tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.