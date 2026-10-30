360 VĐV tham gia Giải Taekwondo các nhóm tuổi tỉnh Sơn La năm 2026

Thi đấu đối kháng nữ môn Taekwondo.

Các VĐV tranh tài ở 46 nội dung thi đấu, gồm cả hình thức đối kháng và quyền (cá nhân, đồng đội) áp dụng theo Luật Taekwondo Việt Nam hiện hành. Cơ cấu giải đấu được chia thành 2 nhóm nội dung chính. Trong đó, có 38 nội dung các nhóm tuổi trẻ: Dưới 10 tuổi, từ 10 đến 11 tuổi, từ 12 đến 14 tuổi, và từ 15 đến 17 tuổi. Có 8 nội dung thuộc Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X dành cho nhóm lứa tuổi từ 16 tuổi trở lên.

Huấn luyện viên trao đổi chiến thuật với VĐV trước khi thi đấu.

Thi đấu Taekwondo nhóm 10-11 tuổi.

Thi đấu đối kháng nam môn Taekwondo.

Qua 4 ngày thi đấu sôi nổi, các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu quyết liệt và chuyên môn cao. Ở các lứa tuổi nhỏ (dưới 10 tuổi đến 14 tuổi), các VĐV thi đấu đầy hào hứng, thể hiện sự tự tin và kỹ thuật cơ bản tương đối chuẩn xác. Trong khi đó, ở lứa tuổi 15-17 và nhóm từ 16 tuổi trở lên, các trận đối kháng diễn ra kịch tính với trình độ kỹ, chiến thuật vượt trội, thể lực dẻo dai cùng bản lĩnh thi đấu tự tin.

Thi đấu đồng đội môn Taekwondo.

Thi đấu đồng đội môn Taekwondo.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các VĐV.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 46 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho VĐV có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho các VĐV nam.

Ban tổ chức trao giải cho nội dung đồng đội.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nam.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nữ.

Giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm góp phần củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện Taekwondo trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các VĐV và là dịp để đánh giá chất lượng huấn luyện, từ đó phát hiện, tuyển chọn các nhân tố xuất sắc bổ sung vào đội tuyển thành tích cao của tỉnh, hướng tới thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.