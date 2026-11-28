Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Ninh Bình lần thứ I - năm 2026.

Ông Lê Xuân Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Ngày hội. Ảnh: BTC

Dự chương trình có ông Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; bà Trần Thị Ngân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình; anh Vũ Trần Tùng Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình; anh Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự chương trình có đại diện các tổ chức, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đại diện các dự án, mô hình phát triển kinh tế thanh niên; các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhu cầu về khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: BTC

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những hướng đi quan trọng để thanh niên phát huy năng lực, khẳng định bản thân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để một ý tưởng có thể trở thành một dự án khả thi, một mô hình kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của mỗi bạn trẻ, rất cần sự hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm, nguồn vốn và sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư.

Theo anh Nam, những năm qua, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp luôn được tổ chức Đoàn, Hội tại Ninh Bình quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên đã được tư vấn, kết nối, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ và từng bước phát triển.

Ông Lê Xuân Huy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: BTC

Ông Lê Xuân Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng kiến tổ chức ngày hội của Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình.

Ông Huy tin tưởng, ngày hội không chỉ mở ra cơ hội kết nối, hợp tác thiết thực mà còn tạo tiền đề để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên từng bước được hiện thực hóa và phát triển bền vững; tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.

Anh Nguyễn Đức Cường phát biểu tại chương trình.

Anh Nguyễn Đức Cương - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình duy trì kết nối giữa các dự án với doanh nghiệp hội viên; sẵn sàng tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn vốn, kết nối tiêu thụ hoặc thử nghiệm sản phẩm.

Tại Ngày hội, đoàn viên, thanh niên được lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Phan Duy Linh - chuyên gia Viện Nghiên cứu giải pháp Chuyển đổi số và KOL, diễn viên Lý Chí Huy về chủ đề “Xây dựng kênh truyền thông, phát triển thương hiệu và kinh doanh trên nền tảng số”.

Các diễn giả chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng nội dung truyền thông, quảng bá và phát triển thương hiệu sản phẩm.

Thông qua chương trình, đoàn viên, thanh niên có thêm góc nhìn và kỹ năng để ứng dụng nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Diễn giả chia sẻ về việc xây dựng kênh truyền thông, phát triển thương hiệu và kinh doanh trên nền tảng số. Ảnh: BTC

Kết nối nguồn lực cho các dự án khởi nghiệp

Điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động kết nối, công bố và trao nguồn lực hỗ trợ cho các Cụm thi đua và dự án khởi nghiệp tiêu biểu.

Theo đó, Tỉnh Đoàn Ninh Bình kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho 7 Cụm thi đua đầu tư vào các dự án, mô hình khởi nghiệp với tổng số tiền 30 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình kêu gọi và đầu tư cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu, gồm: Dự án "Nhà máy sản xuất quà tặng mô hình văn hóa Việt Nam - Áo dài kể chuyện" được đầu tư 2 tỷ đồng; dự án "Xưởng nội thất ô tô chuyên nghiệp ứng dụng AI" được đầu tư 1 tỷ đồng; dự án "Truyền thông đa phương tiện, đào tạo xây kênh TikTok và livestream bán hàng" được đầu tư 1 tỷ đồng; dự án "Nhà máy sản xuất lẩu đóng gói mang về - Chợ Viềng Food" được đầu tư 2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp tại Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Ninh Bình lần thứ I - năm 2026 là 36 tỷ đồng.

Ban Tổ chức kêu gọi nguồn vốn đầu tư, trao cho 4 dự án khởi nghiệp và hỗ trợ 7 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh. Ảnh: BTC

Nguồn lực này được kỳ vọng mở thêm cơ hội để thanh niên tiếp cận vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và từng bước hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.

Ngày hội đầu tư và khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Ninh Bình lần thứ I - năm 2026 cũng là hoạt động thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối giữa thanh niên với doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà đầu tư.

Các đại biểu tham quan Không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp Ninh Bình gồm: sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo… Ảnh: BTC

Ngày hội gọi vốn đầu tư cho dự án khởi nghiệp Trước đó, phát huy vai trò đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Tỉnh Đoàn – Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Ngày hội gọi vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp năm 2026. 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ hoặc đại diện đã lần lượt trình bày ý tưởng, giới thiệu sản phẩm, mô hình hoạt động, phương án phát triển và nhu cầu huy động vốn. Các dự án tập trung trên nhiều lĩnh vực như sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ chơi; chăm sóc ô tô; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây cói, bèo tây; chuyển đổi số trong phân phối sản phẩm văn hóa ẩm thực di sản và truyền thông đa phương tiện. Tiêu biểu, Hợp tác xã Thanh niên Bách Cốc với các sản phẩm từ mơ, muối hầm, giấm mơ; Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc An Nhiên với các sản phẩm dầu thực vật từ hạt dinh dưỡng, bơ thực vật, bột dinh dưỡng; Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Kỷ Nguyên Xanh với các sản phẩm thủ công từ cây cói, bèo tây; Công ty Cổ phần Chợ Viềng Food với mô hình chuyển đổi số trong phân phối sản phẩm văn hóa ẩm thực di sản; Công ty CP Lưu Gia Group trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Tại ngày hội, các chủ dự án đã được các nhà đầu tư đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tính khả thi và tiềm năng mở rộng thị trường của từng mô hình. Các bên tiến hành khớp lệnh đầu tư, trao đổi phương án hợp tác và chốt vốn đối với những dự án có khả năng đáp ứng yêu cầu đầu tư.