36 thí sinh Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam trải nghiệm miền Tây

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Ngày 20/9, tại Làng Du lịch sinh thái Mỹ Khánh (phường An Bình, TP Cần Thơ), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về hành trình cuộc thi.

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Truyền thông & Giải trí Ngôi Sao Kim Cương tổ chức, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những gương mặt có khả năng giới thiệu văn hóa, du lịch và hình ảnh con người Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dự kiến diễn ra tại Cần Thơ từ ngày 10 đến 21/11. 36 thí sinh được lựa chọn từ vòng sơ tuyển dự kiến tổ chức ngày 27/9 tại Làng Du lịch Mỹ Khánh. Bên cạnh tập luyện các kỹ năng trình diễn, thí sinh sẽ có hành trình tìm hiểu văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống địa phương.

Trong hành trình tại Cần Thơ, các thí sinh dự kiến dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, tìm hiểu vùng đất Tây Đô, tham quan các điểm du lịch và gặp gỡ đại diện địa phương.

Trong cuộc thi này Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh sẽ tài trợ toàn bộ chỗ ở cho các thí sinh.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm đến đáng chú ý. Các thí sinh dự kiến xuất phát từ sáng sớm để tìm hiểu hoạt động mua bán trên sông, đồng thời tham gia phần thi phụ Người đẹp Du lịch.

Ẩm thực miền Tây cũng được đưa vào chuỗi trải nghiệm. Tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, thí sinh tham gia các thử thách liên quan đến món ăn địa phương, khám phá không gian miệt vườn và du lịch sinh thái. Một số hoạt động khác được tổ chức tại các làng nghề và điểm tham quan trên địa bàn Cần Thơ.

Theo Ban tổ chức, chương trình còn có các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn; chiến dịch Vì dòng sông xanh hướng đến nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sông nước.

Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi hướng đến tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với văn hóa, du lịch và trách nhiệm với cộng đồng.

Resort Mỹ Khánh với tiện nghi sang trọng sẽ là nơi lưu trú của các thí sinh trong 12 ngày ở Cần Thơ.

“Chúng tôi không tìm kiếm một nhan sắc, một danh hiệu mà kỳ vọng tìm được những gương mặt hội tụ những vẻ đẹp tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và truyền cảm hứng”, ông Liêm nói.

Theo Trưởng ban tổ chức, cuộc thi được kỳ vọng xây dựng thành một hành trình phát triển lâu dài, chuyên nghiệp, qua đó góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của văn hóa, du lịch và con người Việt Nam.

Song song các hoạt động trải nghiệm, 36 thí sinh sẽ tập luyện catwalk, kỹ năng sân khấu, giao tiếp và kiến thức về văn hóa, lịch sử, du lịch. Các chương trình trình diễn áo dài, trang phục dân tộc và fashion show được tổ chức trước đêm chung kết.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Làng Du lịch Mỹ Khánh. Các thí sinh trải qua các phần thi trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và ứng xử với những chủ đề liên quan đến văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản.

Ban tổ chức dự kiến lựa chọn Top 25, Top 15 và Top 5+1 qua các vòng thi trước khi ba thí sinh cuối cùng bước vào phần ứng xử chung cuộc. Hoa hậu nhận giải thưởng 300 triệu đồng; Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt nhận 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.