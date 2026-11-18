Tham dự có Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 15 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 tặng bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026.

Sau 2 năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 1 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đạt được những kết quả nổi bật. Tổ chức 850 lớp phổ cập kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng số cho trên 50.000 cán bộ, chiến sĩ. Hình thức linh hoạt, kết hợp học tập trực tiếp và trực tuyến, từng bước nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số của cán bộ, chiến sĩ; qua kiểm tra 100% quân nhân dự thi đạt yêu cầu. Duy trì 600 tổ tư vấn kỹ năng số và 1.156 đại sứ số, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hành và ứng dụng công nghệ số.

Nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực được triển khai, phát huy hiệu quả, như: “Bảng tin số” tại Sư đoàn 3, Sư đoàn 346, “Phần mềm phát thanh nội bộ” tại Trung đoàn 2, “Đơn vị số” tại Lữ đoàn Pháo binh 382...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng La Công Phương nhấn mạnh kết quả quan trọng của phong trào không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức học tập hay kết quả kiểm tra, mà phải được khẳng định bằng năng lực làm chủ và vận dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định tự học, tự rèn luyện kỹ năng số là yêu cầu thường xuyên, qua đó, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đưa phong trào phát triển thực chất, khắc phục biểu hiện hình thức; lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, gắn kết quả học tập với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần chú trọng khai thác, ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác, đồng thời, chấp hành nghiêm quy định về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật quân sự.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng bằng khen 19 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2025 - 2026.