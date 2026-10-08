36 nhà điêu khắc tham gia Điêu khắc Sài Gòn – Hà Nội

Với các sự kiện nghệ thuật, biennale (biennial) là từ dùng để chỉ sự kiện hoặc triển lãm quốc tế diễn ra hai năm một lần. Do đó, có thể gọi triển lãm Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội là một biennale điêu khắc nội địa của Việt Nam. Đây không phải là một triển lãm nhóm đơn thuần, mà là một hành trình thăm dò, học hỏi và cọ xát nghề nghiệp gần 20 năm qua, với các cuộc trưng bày có quy mô, có tiếp biến, có cải biến tại Hà Nội và Sài Gòn.

Lần này, có 17 điêu khắc gia từ Hà Nội (gồm: Đào Châu Hải, Khổng Đỗ Tuyền, Phạm Thái Bình, Trần Trọng Tri, Nguyễn Ngọc Lâm, Phạm Bảo Sơn, Lương Trịnh, Lê Anh Vũ, Nguyễn Trường Giang, Phạm Văn Tuấn, Dương Đức Duy, Lê Quý Đức, Nguyễn Duy Mạnh, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Tuấn Hoàng, Thái Nhật Minh, Vũ Bình Minh) và 19 điêu khắc gia từ Sài Gòn - TP.HCM (gồm: Bùi Hải Sơn, Hoàng Tường Minh, Trần Việt Hưng, Phan Phương, Nguyễn Kiến Thức, Đỗ Thế Thịnh, Phạm Đình Tiến, Phạm Đình Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Huy, Trần Đình Thắng, Lê Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Thế Trường, Ngô Văn Cảnh, Dương Châu Sinh, Phạm Anh Quân, Huỳnh Bảo Trung, Phan Thanh Tú, Đỗ Hà Hoài, Phạm Quang Ngọc) tham gia.

Tác phẩm của Phạm Đình Tiến từ TP.HCM.

Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Long từ Hà Nội.

Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Lâm từ Hà Nội.

Tác phẩm của Nguyễn Duy Mạnh từ Hà Nội.

Tác phẩm của Đỗ Thế Thịnh từ TP.HCM.

Nếu các tác giả Hà Nội thường thiên về ý tưởng và sự nhất quán trong phong cách, thì các tác giả Sài Gòn thường thiên về cảm xúc và sự tự do trong phong cách. Về ngôn ngữ, đây là cuộc chuyển giao và đan xen giữa hàn lâm với phá cách, giữa cổ điển với thể nghiệm. Về vật liệu, có cả căn bản và bền vững như đá, gỗ, kim loại, thạch cao, gốm… cho tới thể nghiệm, tổng hợp, không bền vững.

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên, mục đích chính mà triển lãm này hướng đến không phải theo nghĩa thường thấy của các triển lãm, mà chúng tôi muốn có dịp nhìn ra toàn cảnh làng điêu khắc, để nhìn lại chính công việc của mình, mà tìm cách thay đổi hoặc làm tốt hơn.

Suốt 20 năm qua, với 9 cuộc trưng bày luân phiên tại Sài Gòn và Hà Nội, dù có người đến người đi, nhưng tinh thần xuyên suốt vẫn không thay đổi, nên chúng tôi rất lấy làm hứng thú. Đây cũng là lý do chính để chúng tôi cố gắng duy trì triển lãm lưỡng niên này, dù khó khăn, thách thức vẫn còn đó”.

Theo điêu khắc gia Thái Nhật Minh, triển lãm Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội được hình thành và có triển lãm đầu tiên năm 2010, được duy trì liên tục cho tới nay, trải qua gần hai thập niên. Quá trình ấy đã tạo động lực và là điểm tựa quan trọng cho những nghệ sỹ thực hành điêu khắc ở Việt Nam. Đó không chỉ là một triển lãm, mà còn là không gian để những người làm nghề có thể chia sẻ với nhau về công việc của mình, duy trì sự gắn kết thân thiết giữa các nghệ sỹ ở 2 đầu đất nước.

Phạm Vi - Ảnh: BTC cung cấp.