36 nghệ sĩ gặp nhau tại Triển lãm 'Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội' lần thứ 9

Triển lãm 'Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội' lần thứ 9 lần thứ 9 sẽ quy tụ 62 tác phẩm của 36 nghệ sĩ - Ảnh: BTC.

Ngày 7/10, Ban tổ chức triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” lần thứ 9 cho biết, triển lãm sẽ khai mạc vào ngày 10/10 và kéo dài đến ngày 19/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, quy tụ 36 nghệ sĩ tham gia gồm 17 nhà điêu khắc đến từ Hà Nội và 19 nghệ sĩ tại TP.HCM.

Gần 20 năm qua, triển lãm được tổ chức luân phiên tại Hà Nội và TP.HCM, trở thành không gian gặp gỡ nghề nghiệp của các nghệ sĩ điêu khắc.

Điểm đáng chú ý là triển lãm không sử dụng giám tuyển và không đặt các nghệ sĩ trong một chủ đề sáng tác thống nhất. Tuy nhiên, qua 9 lần tổ chức, hoạt động này đã vượt khỏi khuôn khổ một cuộc trưng bày nhóm đơn thuần. Các nghệ sĩ gặp nhau để quan sát công việc của đồng nghiệp, nhìn lại thực hành cá nhân và tìm kiếm những khả năng mới trong sáng tác.

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn cho biết, ngay từ đầu, mục đích của triển lãm không chỉ là đưa tác phẩm ra công chúng mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để những người làm nghề “nhìn ra chung quanh của làng điêu khắc” và từ đó nhìn lại chính công việc của mình. Dù thành phần nghệ sĩ có thay đổi qua thời gian, tinh thần kết nối và trao đổi vẫn được duy trì.

Trong lần thứ 9, sự khác biệt giữa hai môi trường sáng tác tiếp tục được thể hiện qua tác phẩm. Theo Ban tổ chức, nghệ sĩ Hà Nội thường thiên về ý tưởng và sự nhất quán trong phong cách, trong khi các nghệ sĩ TP.HCM có xu hướng đề cao cảm xúc và sự tự do.

Ngôn ngữ tạo hình cũng trải rộng từ hiện đại đến đương đại, từ hàn lâm đến phá cách, thể nghiệm. Các chất liệu quen thuộc như đá, gỗ, kim loại, thạch cao, gốm được đặt cạnh những vật liệu tổng hợp và thử nghiệm.

Điêu khắc gia Thái Nhật Minh nhìn nhận, quá trình duy trì triển lãm gần hai thập niên đã tạo động lực và điểm tựa cho những người thực hành điêu khắc, đồng thời giữ sự gắn kết giữa nghệ sĩ ở hai đầu đất nước.

Không chỉ kết nối các nghệ sĩ đã có vị trí trong nghề, triển lãm còn mở rộng cơ hội cho những gương mặt trẻ.

Nghệ sĩ Khổng Đỗ Tuyền cho biết qua mỗi kỳ, nhóm tiếp tục lựa chọn, mời thêm các nhà điêu khắc trẻ ở nhiều địa phương tham gia, qua đó tạo sự tiếp nối cho hoạt động này.

Theo cây bút mỹ thuật Lý Đợi, việc một triển lãm điêu khắc được duy trì đến lần thứ 9 là điều hiếm thấy trong đời sống nghệ thuật Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là dịp để giới nghiên cứu, sưu tập và công chúng có thêm một góc nhìn về diện mạo điêu khắc Việt Nam trong 2 năm gần đây và rộng hơn là quá trình vận động của bộ môn này trong gần 20 năm.