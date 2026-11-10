36 bị cáo lĩnh án trong vụ lừa đảo 'cắt đá tìm ngọc'

TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 4-5/11. Sau các ngày xét xử, tranh tụng, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng nay, ngày 10/11. (Ảnh: Đức Dương)

Theo bản án, bị cáo Trần Thị Chi bị tuyên phạt 17 năm tù; Vũ Văn Hải 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi bị cáo 13 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh mỗi người bị phạt 12 năm tù. Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn cùng nhận mức án 11 năm tù.

Nhóm bị cáo Phạm Thị Linh Huệ, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Vy Thị Mơ và Đặng Minh Tuấn mỗi người bị phạt 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy Dung 10 năm tù.

Các bị cáo Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Lan Hà và Bùi Thị Phương Quyên cùng bị phạt 8 năm 6 tháng tù. Phạm Mai Anh, Đồng Thị Mai Anh và Trần Thị Tươi mỗi bị cáo nhận mức án 8 năm tù.

Nhóm bị cáo Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Sáu, Mùi Văn Thân, Phan Thị Vân Anh, Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Phương cùng bị phạt 7 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Lê Thị Hòa, Tạ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Thìn, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Trang, Nguyễn Mạnh Thắng và Đoàn Thị Minh Quy mỗi người nhận mức án 7 năm tù.

Riêng bị cáo Ngô Gia Quyền bị phạt 7 năm 6 tháng tù trong vụ án này. Tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 9 năm 6 tháng tù.

36 bị cáo trong vụ “cắt đá tìm ngọc” lĩnh án gần 350 năm tù. (Ảnh: Đức Dương)

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới hoàn trả cho 211 bị hại gần 5,984 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải bồi thường là hơn 3,719 tỷ đồng.

Đối với hơn 257,8 tỷ đồng của những người đã chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, HĐXX tách phần trách nhiệm dân sự để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2025, các bị cáo sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, tham gia đường dây lừa đảo qua các trang Facebook livestream “cắt đá tìm ngọc”.

Các bị cáo được phân công dẫn livestream, sử dụng tài khoản ảo bình luận, chăm sóc khách hàng và hướng dẫn người chơi chuyển tiền. Khi nhận thấy người chơi còn khả năng chuyển tiền, nhóm này dựng cảnh cắt được “ngọc quý”, thông báo trúng thưởng rồi yêu cầu nộp “thuế, phí” để nhận thưởng. Sau mỗi lần chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra lý do để yêu cầu nộp thêm. Khi người chơi không tiếp tục chuyển tiền, chúng chặn liên lạc.

Kết quả giám định ba viên đá do bị cáo Vũ Văn Hải giao nộp xác định đây là đá hoa trắng được nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá Quarzit đã qua xử lý màu.

Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 bị hại qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng.

Luật sư bào chữa tại phiên toà xét xử. (Ảnh: Đức Dương)

Trước đó, TAND TP Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 4-5/11. Sau các ngày xét xử, tranh tụng, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng nay, ngày 10/11. Đối với nhóm người Trung Quốc tổ chức, điều hành đường dây cùng những người liên quan chưa được làm rõ, cơ quan chức năng đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.