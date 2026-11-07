356 đảng viên phường Cửa Nam vinh dự nhận Huy hiệu Đảng dịp 7-11

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Trong đợt này, Đảng bộ phường Cửa Nam có 356 đảng viên đủ điều kiện được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm; 1 đồng chí Huy hiệu 75 năm và 2 đồng chí Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường trân trọng chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Mỗi Huy hiệu Đảng được trao hôm nay không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các bác, các đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào của mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ phường Cửa Nam.

Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nhấn mạnh, các bác, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, dù trong chiến đấu, lao động, công tác hay khi đã nghỉ hưu, đều luôn giữ gìn phẩm chất người đảng viên cộng sản, thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu; tích cực tham gia các hoạt động tại nơi cư trú.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Thị Thu Thủy và Phó Chủ tịch UBND phường Trịnh Ngọc Trâm trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Thông tin về tình hình địa phương, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường cho biết, 10 tháng đầu năm 2026, phường Cửa Nam đã chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, quán triệt nghị quyết tiếp tục được đổi mới; hoạt động kiểm tra, giám sát, dân vận và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được tăng cường.

Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt kết quả nổi bật. Lũy kế đến hết tháng 10-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 26.646 tỷ đồng, bằng 110,6% dự toán pháp lệnh, vượt chỉ tiêu thu cả năm.

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Hoàn và Phó Chủ tịch HĐND phường Phí Hoàng Sơn trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam cho biết, những kết quả nêu trên là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; trong đó có những đóng góp rất quý báu, bền bỉ của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là các bác, các đồng chí đảng viên nhiều năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục là tấm gương sáng trong gia đình, chi bộ, khu dân cư; động viên con cháu, giáo dục thế hệ trẻ giữ vững lý tưởng, phát huy truyền thống cách mạng, tích cực góp sức xây dựng phường Cửa Nam ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.