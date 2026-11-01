355 vận động viên tranh tài tại “Bản Lầu Discovery Run - Hương sắc biên cương”

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát cự ly 21 km.

Các vận động viên xuất phát cự ly 10 km.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát cự ly 5 km.

Các vận động viên đến từ 18 xã, phường thuộc 5 tỉnh, thành phố trong cả nước, tranh tài ở 3 cự ly: 5 km, 10 km và 21 km. Ngay từ sáng sớm, khu vực xuất phát đã nhộn nhịp với đông đảo vận động viên có mặt, chuẩn bị chinh phục những cung đường giữa núi rừng biên cương.

Giải thu hút 355 vận động viên đến từ 18 xã, phường thuộc 5 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các cung đường chạy đi qua những đồi chè, ruộng lúa xanh tươi, đẹp lại trại nghiệm tuyệt với cho các vận động viên.

Các vận động viên cự ly 21 km xuất phát lúc 6 giờ sáng; từ 7 giờ, hai cự ly 10 km và 5 km lần lượt khởi tranh. Trên đường đua, các vận động viên đã thể hiện tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt qua những thử thách về thể lực để hoàn thành cự ly đăng ký. Sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương cũng góp phần tiếp thêm động lực cho các chân chạy. Đặc biệt, cuộc cạnh tranh ở những vị trí dẫn đầu đã tạo nên điểm nhấn hấp dẫn cho giải đấu.

Vận động viên nỗ lực ở những mét cuối trước khi về đích.

Niềm vui về đích của các vận động viên.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao 6 bộ giải cho 5 vận động viên nam và 5 vận động viên nữ có thành tích tốt nhất ở mỗi cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Ban tổ chức trao giải cự ly 21 km.

Ở cự ly 21 km, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Hạng A Váng (số 8030). Ở nội dung nữ, giải Nhất nữ thuộc về Phạm Thị Bạn (số 8006).

Ban tổ chức trao giải cự ly 10 km.

Ở cự ly 10 km, vận động viên Sùng Văn Trường (số 1040) giành giải Nhất nội dung nam; vận động viên Lê Thị Minh Chung (số 1041) giành giải Nhất nội dung nữ.

Ban tổ chức trao giải cự ly 5km﻿.

Ở cự ly 5 km, vận động viên Hoàng Thị Nguyệt (số 5152), giành giải Nhất nội dung nữ; đối với nội dung nam, giải Nhất được trao cho vận động viên Sùng Văn Nguyên (số 5109).

Khép lại cuộc tranh tài, Giải chạy “Bản Lầu Discovery Run – Hương sắc biên cương” lần thứ Nhất đã góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng. Sự kiện cũng là dịp giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa địa phương, tạo tiền đề phát triển các hoạt động thể thao gắn với trải nghiệm du lịch tại Bản Lầu.