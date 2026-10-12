354 hộ hội viên nông dân hiến gần 49.500 m² đất xây dựng các công trình nông thôn

9 tháng đầu năm, các cấp Hội tổ chức 3.267 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 236.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; kết nạp mới 1.319 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 94.458 người.

Các đại biểu dự hội nghị. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('e43e5abb4793cbf1940593e70be3ce86')

Toàn tỉnh có 32.825 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội hỗ trợ 355 hội viên về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tạo việc làm cho 210 lao động; hỗ trợ 112 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động 354 hộ hiến gần 49.500 m² đất xây dựng các công trình nông thôn. Đến ngày 31/8/2026, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh quản lý đạt trên 88 tỷ đồng, giải ngân hơn 21,1 tỷ đồng cho 37 dự án; duy trì 4 cửa hàng nông sản an toàn tại các xã, phường, góp phần hỗ trợ hội viên quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3 tháng cuối năm, các cấp Hội củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ nông sản. Các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026) gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực để cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Phương Huy trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các cá nhân.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh trao Kỷ niệm chương “vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 14 cá nhân có đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.