352 căn nhà ở xã hội Phúc Thịnh sắp bán, dự kiến 29,7 triệu đồng/m²

Phối cảnh minh họa dự án.

Cụ thể, Dự án nhà ở xã hội tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh (Hà Nội) do Công ty cổ phần HNASA làm chủ đầu tư có 352 căn hộ, diện tích từ 37,6m² đến 71,3m², dự kiến hoàn thành vào quý II-2028.

Dự án được triển khai trên hai ô đất CT1 và CT2, với tổng diện tích 5.553,51m², sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó, ô đất CT1 có diện tích 2.481,91m² và ô đất CT2 rộng 3.071,60m².

Theo thiết kế, dự án gồm hai khối chung cư cao 12 tầng và một tầng hầm liên thông, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 34.583,8m². Trong đó, diện tích sàn nổi hơn 29.094m², diện tích tầng hầm gần 5.490m². Tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 20.114,6m²; diện tích sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại khoảng 1.916,6m².

Trong tổng số 352 căn hộ nhà ở xã hội, chủ đầu tư bố trí 316 căn để bán, với tổng diện tích khoảng 18.093,8m², chiếm 90% diện tích sàn nhà ở. Các căn hộ có diện tích từ 37,6m² đến 71,3m².

Ngoài ra, dự án có 18 căn hộ cho thuê và 18 căn hộ cho thuê mua, mỗi loại chiếm khoảng 5% tổng diện tích sàn nhà ở, tương đương 1.010,4m². Diện tích các căn hộ cho thuê, thuê mua dao động từ 40m² đến 71,3m².

Đáng chú ý, giá bán nhà ở xã hội tại dự án được chủ đầu tư công bố tạm tính ở mức 29,7 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Theo mức giá này, căn hộ nhỏ nhất 37,6m² có giá khoảng 1,12 tỷ đồng, trong khi căn hộ lớn nhất 71,3m² có giá khoảng 2,12 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê mua, mức giá tạm tính là 277.049 đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Giá cho thuê dự kiến 109.600 đồng/m², chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì.

Chủ đầu tư cho biết, giá bán, giá thuê và thuê mua chính thức sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hà Nội và UBND xã Phúc Thịnh theo quy định.

Dự án đã khởi công ngày 4-9-2026, dự kiến hoàn thành trong quý II-2028. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua dự kiến bắt đầu trong quý IV-2026.