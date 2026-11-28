Giải thu hút 350 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung cá nhân nam và cá nhân nữ trên cung đường dài 9 km, từ Khu du lịch Biển Mây lên đỉnh Lảo Thẩn, ở độ cao 2.860 m so với mực nước biển.

Các vận động viên vượt qua địa hình có độ dốc lớn trên cung đường lên đỉnh Lảo Thẩn.

Địa hình núi cao, có độ dốc lớn thử thách sức bền, ý chí và tinh thần chinh phục của người tham gia.

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các vận động viên chinh phục thành công đỉnh Lảo Thẩn.

Kết quả, vận động viên Tẩn Láo Sử giành giải nhất cá nhân nam với thành tích 1 giờ 8 phút; vận động viên Ly Suy Sơ giành giải nhất cá nhân nữ với thành tích 1 giờ 38 phút.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 14 giải thưởng ở hai nội dung nam, nữ, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Vận động viên chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc chinh phục thành công đỉnh Lảo Thẩn, xã Y Tý.

Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Lảo Thẩn” nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu xã Y Tý năm 2026, góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa địa phương. Qua đó, từng bước phát triển leo núi thành sản phẩm du lịch thế mạnh, thu hút du khách, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.