350 sinh viên theo dõi phiên tòa giả định về bảo vệ động vật hoang dã

Khoảng 350 sinh viên theo dõi chương trình nhằm tìm hiểu hậu quả pháp lý của việc mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Đại diện của Viện KSND Khu vực 3 phát biểu tại phiên toà giả định. Ảnh: Tiến Dũng.

Tình huống giả định xoay quanh một người mua nhiều cá thể động vật rừng qua mạng xã hội, đưa về nhà nuôi nhốt rồi đăng hình ảnh tìm người mua lại. Theo kịch bản, người này đã bán ba cá thể khỉ đuôi dài; nội dung xét xử tập trung vào hành vi nuôi nhốt trái phép sáu cá thể cu li nhỏ và một cá thể kỳ đà vân. Diễn biến vụ án được sử dụng làm tình huống tuyên truyền tại phiên tòa giả định.

Toàn cảnh phiên toà giả định. Ảnh: Tiến Dũng.

Chương trình tái hiện trình tự xét hỏi, tranh luận và trình bày quan điểm của kiểm sát viên, người bào chữa. Qua đó, cán bộ, giảng viên và sinh viên có điều kiện tìm hiểu cách cơ quan tố tụng xem xét hành vi, chứng cứ và trách nhiệm pháp lý trong một vụ án liên quan đến động vật nguy cấp, quý, hiếm. Hình thức này giúp những quy định pháp luật trở nên cụ thể, dễ tiếp cận hơn.

Theo ban tổ chức, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Với sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, phiên tòa giả định còn là dịp gắn kiến thức chuyên môn về tài nguyên rừng với trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên. Ban tổ chức kỳ vọng người tham dự sẽ tiếp tục lan tỏa ý thức bảo tồn động vật hoang dã trong cộng đồng.

Khoảng 350 sinh viên tham dự phiên toà giả định. Ảnh: Tiến Dũng.

Thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình là: “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật – Chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường”. Ban tổ chức kêu gọi cộng đồng không tiếp tay cho các hành vi xâm hại động vật hoang dã.