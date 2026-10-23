350 gian hàng tham gia triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn

Hội chợ thu hút sự tham gia của 350 gian hàng đến từ các hợp tác xã sản xuất tiêu biểu của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, cùng một số khu vực khác. Trong đó, 300 gian hàng thuộc các đơn vị, cơ sở được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia và 50 gian hàng xã hội hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc sự kiện.

Người tiêu dùng được tiếp cận hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn nổi bật, sản phẩm OCOP, VietGAP, đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ... Bên cạnh đó, ban tổ chức giới thiệu các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, các thành tựu tiêu biểu trong các ngành logistics, tài chính, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các chương trình trực tuyến trên nền tảng số về quảng bá sản phẩm tại sự kiện nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu.

Người tiêu dùng tham quan, tìm hiểu sản phẩm tại sự kiện.

Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam tạo môi trường gặp gỡ giữa các cơ sở sản xuất, đơn vị phân phối, đối tác thương mại và người tiêu dùng, thúc đẩy kết nối cung cầu giữa các bên, kết nối các vùng, tạo cơ hội tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Sự kiện giúp quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của TP Hồ Chí Minh và các địa phương, từ đó tăng hiệu quả cạnh tranh cho các đơn vị, cơ sở sản xuất đến từ các địa phương trong giai đoạn mới.

Được biết, sự kiện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, diễn ra đến ngày 27-10, là cơ hội thắt chặt mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, tạo điều kiện khai thác hiệu quả lợi thế từng địa phương phía Nam.