350 gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng cục công nghiệp, Bộ Công thương, Lãnh đạo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Tối ngày 23/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP. Hồ Chí Minh năm 2026.

Hội chợ có quy mô khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ; vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Các đơn vị tham gia trưng bày hàng nghìn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, VietGAP; cùng với đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ, nông - lâm - thủy sản, thực phẩm, dược liệu, đồ gỗ; máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất…

Khách tham quan hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Đặc biệt, hoạt động livestream quảng bá sản phẩm được triển khai trong khuôn khổ hội chợ diễn ra từ ngày 23 – 27/10/2026, nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu. Thông qua hội chợ, Ban tổ chức còn tạo môi trường kết nối giao thương trực tiếp giữa cơ sở sản xuất, đơn vị phân phối, đối tác thương mại và người tiêu dùng để thúc đẩy kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam – TP. Hồ Chí Minh năm 2026 là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện của ngành Công Thương, là dịp quảng bá sản phẩm có chất lượng và bản sắc địa phương. Hội chợ không chỉ tạo điều kiện giới thiệu thế mạnh của các địa phương, mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa cơ sở sản xuất với nhà phân phối, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và các đối tác thương mại. Từ đó, hội chợ đảm bảo mục tiêu lan tỏa thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cũng như thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn bền vững.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, với tinh thần hợp tác, chủ động và cùng phát triển, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tin tưởng rằng hội chợ sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa sản xuất với thị trường, doanh nghiệp với doanh nghiệp, các địa phương và vùng kinh tế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 của cả nước. Đặc biệt, những kết nối tại hội chợ sẽ tiếp tục phát triển thành quan hệ hợp tác, đơn hàng, hợp đồng mua bán, liên kết sản xuất và cơ hội đầu tư thiết thực; nâng cao giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn, thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, tăng cường lưu thông hàng hóa…/.