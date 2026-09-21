350 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Đắk Lắk sẵn sàng ứng phó mưa lớn

Chiều 21/9, Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9, tỉnh Đắk Lắk cùng các tỉnh Gia Lai, Khánh Hoà, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng lên đường ứng phó với mưa lớn, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Trước diễn biến thời tiết được dự báo phức tạp, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã rà soát phương án ứng phó, kiểm tra phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và duy trì lực lượng trực, bảo đảm khả năng cơ động khi có tình huống phát sinh.

Các phương tiện kỹ thuật sẵn sàng lên đường khi có nhiệm vụ.

“Hiện 150 cán bộ, chiến sĩ được bố trí thường trực tại khu vực phía Đông tỉnh (các xã, phường thuộc Phú Yên cũ), chia thành 3 tổ công tác. Còn 200 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại trụ sở chính ở phường Buôn Ma Thuột. Lực lượng, phương tiện được tổ chức theo hướng sẵn sàng cơ động đến các địa bàn xảy ra sự cố, nhất là những khu vực có nguy cơ chia cắt, ngập sâu, lũ quét, sạt lở. Đơn vị đã chuẩn bị 3 xe bán tải, 4 xe chở quân trung đội, 2 xe chở quân tiểu đội, 1 xe 34 chỗ, 1 xe 16 chỗ, 1 xe tải, 1 xe cứu thương và 5 ca nô, cùng các trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn”, Thượng tá Hà Công Thắng thông tin.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã cũng đã sẵn sàng phương tiện để ứng phó với mưa lũ.

Khi có yêu cầu, lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng phối hợp phân luồng, kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm; bảo vệ địa bàn, hỗ trợ sơ tán người dân; tìm kiếm người mất tích, cứu người bị mắc kẹt và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt.

Phương tiện ứng cứu trong lũ lụt được các đơn vị triển khai sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

Việc chủ động lực lượng, phương tiện được triển khai trong bối cảnh Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công văn số đề nghị 12 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Trong đó, các địa phương được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích rà soát khu vực nguy cơ cao, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát tại ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và kiên quyết không để người, phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.