35 tuổi, Griezmann vẫn tập từ 6h sáng và 'làm mưa làm gió' ở MLS

Antoine Griezmann đã ghi 10 bàn cho Orlando City trên mọi đấu trường, trong đó có 9 bàn tại MLS.

Antoine Griezmann không mất nhiều thời gian để tạo dấu ấn tại MLS. Cuối tuần qua, tiền đạo người Pháp ghi bàn bằng một cú sút phạt đẹp mắt, nâng thành tích lên 10 bàn cho Orlando City trên mọi đấu trường kể từ khi rời Atletico Madrid.

Riêng tại MLS, Griezmann đã có 9 bàn cùng 5 kiến tạo. Anh còn ghi thêm một bàn ở Leagues Cup. Đáng chú ý, Orlando City chưa thua trận nào mỗi khi Griezmann ghi bàn, cho thấy ảnh hưởng của cầu thủ 35 tuổi không chỉ nằm ở danh tiếng.

Điều khiến ban lãnh đạo Orlando ấn tượng hơn lại diễn ra trước khi các trận đấu bắt đầu. Giám đốc thể thao Ricardo Moreira tiết lộ Griezmann thường có mặt tại sân tập từ khoảng 6h sáng. Anh thích ngắm bình minh, uống mate, đi chân trần trên mặt cỏ rồi bắt đầu chạm bóng.

Với một cầu thủ đã giành World Cup, chơi hơn một thập niên ở cấp độ cao nhất châu Âu và không còn nhiều thứ phải chứng minh, thói quen ấy phần nào lý giải vì sao Griezmann vẫn duy trì được ảnh hưởng ở tuổi 35.

Không sang Mỹ để giảm tải

MLS từ lâu là điểm đến quen thuộc của những tên tuổi lớn ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Lionel Messi, Luis Suarez, Marco Reus, Hugo Lloris hay Thomas Müller đều góp phần nâng sức hút của giải đấu, trong khi nhiều ngôi sao châu Âu coi Mỹ là nơi có thể giảm bớt áp lực sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Griezmann lại khởi đầu theo cách khác.

Anh không xuất hiện tại Orlando chỉ để tạo hiệu ứng thương mại. 9 bàn và 5 kiến tạo ở MLS cho thấy tiền đạo người Pháp vẫn trực tiếp quyết định trận đấu, trong khi bàn thắng thứ 10 trên mọi đấu trường đến từ một pha bóng đòi hỏi cả kỹ thuật lẫn sự tự tin.

AS mô tả sự xuất hiện của Griezmann như một “cơn địa chấn” tại Orlando. Tờ báo Tây Ban Nha nhấn mạnh anh nhanh chóng trở thành trung tâm cả về chuyên môn lẫn sức hút, thay vì mất vài tháng để thích nghi với môi trường mới.

Giám đốc thể thao Ricardo Moreira tiết lộ Griezmann thường có mặt ở sân tập từ khoảng 6h sáng để chuẩn bị cho ngày làm việc.

Khả năng hòa nhập của Griezmann cũng khiến các đồng đội chú ý. Joran Gerbet kể rằng ngôi sao người Pháp gần như ngay lập tức hòa vào phòng thay đồ, thường xuyên cười đùa và chủ động giao tiếp thay vì giữ khoảng cách của một cầu thủ từng vô địch thế giới.

Chi tiết ấy khá phù hợp với hình ảnh Griezmann trong phần lớn sự nghiệp. Anh chưa bao giờ chơi theo kiểu một ngôi sao cần cả hệ thống phục vụ. Tại Atletico Madrid, tuyển Pháp hay Barcelona, Griezmann thường di chuyển nhiều, hỗ trợ phòng ngự, kết nối đồng đội và chấp nhận thay đổi vị trí.

Tuổi tác khiến tốc độ của anh không còn như giai đoạn đỉnh cao, nhưng khả năng đọc trận đấu và chọn vị trí vẫn còn nguyên giá trị. MLS, nơi nhịp độ và cấu trúc phòng ngự khác La Liga, tạo điều kiện để Griezmann khai thác những phẩm chất ấy.

Một ngôi sao khác của MLS

Sự xuất hiện của Griezmann cũng phản ánh cách MLS đang thay đổi.

Giải đấu Mỹ từng bị gắn với hình ảnh “nơi dưỡng già” của các ngôi sao châu Âu. Nhưng làn sóng hiện tại có nhiều cầu thủ vẫn còn đủ khả năng tạo ảnh hưởng thực sự trên sân. Messi là ví dụ rõ nhất, và Griezmann đang đi theo hướng tương tự tại Orlando.

AS xếp anh vào nhóm những gương mặt lớn đang tạo sức hút cho bóng đá Mỹ bên cạnh Messi, Lewandowski, Suarez, Casemiro, Son Heung-min, Müller, Reus hay Lloris. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Griezmann không chỉ mang theo một cái tên lớn. Anh đang mang cả hiệu suất.

Orlando City chưa thua trận nào mỗi khi Griezmann ghi bàn kể từ khi tiền đạo người Pháp gia nhập CLB.

Orlando City cũng hưởng lợi rõ rệt. Griezmann mang đến một cầu thủ có thể chơi giữa các tuyến, thực hiện tình huống cố định, ghi bàn và tạo cơ hội. Với những trận đấu cần một khoảnh khắc để phá vỡ thế cân bằng, đội bóng Florida giờ có một cầu thủ đã trải qua gần như mọi loại áp lực ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Thói quen đến sân từ 6h sáng vì thế không chỉ là một câu chuyện đẹp về tính chuyên nghiệp. Nó phản ánh cách Griezmann đang nhìn giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ở tuổi 35, anh không còn cần chạy đua để chứng minh mình thuộc nhóm cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng Griezmann vẫn giữ cách chuẩn bị của một người muốn thi đấu nghiêm túc.

Sau hơn một thập niên ở La Liga, anh có thể đã rời xa Champions League và những trận derby Madrid. Động lực thi đấu, ít nhất qua những tháng đầu tại Orlando, vẫn chưa giảm đi nhiều.

MLS từng đón không ít ngôi sao tới Mỹ để tận hưởng những năm cuối sự nghiệp. Griezmann hiện cho thấy một câu chuyện khác: anh sang Mỹ ở tuổi 35, nhưng chưa mang tâm thế của một cầu thủ chuẩn bị nghỉ hưu.