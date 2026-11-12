35 tuổi, chức năng thận gần như mất hết vì chủ quan với dấu hiệu bệnh

Tình trạng ngứa da không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo về sự suy giảm chức năng thận. Ảnh: Shutterstock.

Tình trạng ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân đôi khi là biểu hiện của hội chứng ngứa do urê huyết, xảy ra khi các chất thải tích tụ trong cơ thể vì chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Ngứa da suốt nửa năm, người đàn ông phát hiện suy thận giai đoạn cuối

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ về trường hợp người đàn ông 35 tuổi làm nghề kỹ sư, luôn tự tin mình có sức khỏe tốt. Anh làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày và không để ý đến những dấu hiệu như thỉnh thoảng đi tiểu có bọt hoặc mí mắt sưng phù.

Anh từng nhận thấy nước tiểu có bọt và mí mắt sưng vào buổi sáng nhưng không chú ý, cho đến khi những nốt sẩn gây ngứa dữ dội xuất hiện ở cánh tay và lưng khoảng nửa năm trước. Dù đã khám tại nhiều cơ sở da liễu và sử dụng thuốc mỡ corticoid, thuốc kháng histamine cùng kem dưỡng ẩm, tình trạng ngứa vẫn không cải thiện.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, mới đây, sau khi thức dậy vào buổi sáng, người đàn ông phát hiện mắt cá chân sưng to đến mức không thể xỏ vừa giày thể thao. Nghĩ rằng gan có vấn đề, anh đi khám và được phát hiện mức lọc cầu thận (eGFR) đã giảm xuống dưới 10 ml/phút/1,73 m². Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5, còn gọi là giai đoạn urê huyết.

Những nốt sẩn gây ngứa dữ dội thực chất là biểu hiện của tình trạng ngứa do urê huyết, xảy ra khi các chất thải chuyển hóa tích tụ quá mức trong cơ thể vì thận không còn khả năng đào thải hiệu quả. Khi biết chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng, người đàn ông không khỏi bàng hoàng: "Tôi còn trẻ như vậy, sao đã sắp phải chạy thận rồi?".

5 dấu hiệu cảnh báo chức năng thận đang suy giảm

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết khi chức năng thận suy giảm, cơ thể thường xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo chứ không hoàn toàn im lặng.

Ông chỉ ra 5 dấu hiệu cho thấy thận có thể đang bị tổn thương, trong đó không dấu hiệu nào nên bị xem nhẹ. Đặc biệt, dấu hiệu thứ ba là ngứa da không rõ nguyên nhân cảnh báo chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Nước tiểu có nhiều bọt

Nước tiểu bình thường đôi khi vẫn xuất hiện bọt, nhưng chúng thường tan dần trong vòng 2 phút. Trong khi đó, tình trạng tiểu ra protein do chức năng thận suy giảm có thể tạo lớp bọt giống bọt bia. Sau khi để yên 5 phút, bọt vẫn nổi trên bề mặt và không tan.

Mí mắt sưng phù khi thức dậy

Khi chức năng thận suy giảm, cơ quan này không thể đào thải lượng nước và ion natri dư thừa ra khỏi cơ thể trong đêm. Chất lỏng vì thế ứ đọng trong các khoảng gian bào.

Mí mắt là vùng có da mỏng và mô liên kết lỏng lẻo hơn nhiều khu vực khác trên cơ thể, nên tình trạng tích tụ dịch thường dễ biểu hiện tại đây, đặc biệt vào buổi sáng.

Ngứa da không rõ nguyên nhân

Tình trạng ngứa da không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu các chất thải chuyển hóa tích tụ trong cơ thể, đồng thời cảnh báo chức năng thận đang suy giảm nghiêm trọng.

Khi thận không còn khả năng đào thải hiệu quả, các chất thải liên quan đến hội chứng urê huyết tích tụ trong cơ thể, có thể liên quan đến những thay đổi ở da và gây cảm giác ngứa dữ dội.

Phù chi dưới

Dùng ngón tay ấn vào mặt trong mắt cá chân trong khoảng 5 giây rồi thả ra. Nếu da xuất hiện vết lõm và mất nhiều thời gian mới trở lại trạng thái ban đầu, đây có thể là biểu hiện của phù ấn lõm (phù lõm).

Theo bác sĩ, tình trạng này có thể cho thấy chức năng đào thải nước và duy trì cân bằng protein của thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Thận đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu thông qua việc sản xuất hormone erythropoietin (EPO), có tác dụng kích thích tủy xương tạo hồng cầu.

Khi chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng, lượng hormone EPO do thận tiết ra giảm, khiến quá trình sản xuất hồng cầu bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu do bệnh thận. Khi não và cơ bắp không được cung cấp đủ oxy trong thời gian dài, người bệnh dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng.