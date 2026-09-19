35 năm giữ trọn lời thề người thầy thuốc Quân y

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng Khóa 20. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Dự buổi gặp mặt có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Học viện cùng hơn 160 cựu học viên Khóa Dài hạn 20 (Khóa 20).

Sau 35 năm, những học viên năm nào trở về mái trường Học viện Quân y, cùng ôn lại một thời học tập, rèn luyện và trưởng thành. Từ đây, mỗi người tỏa đi nhiều đơn vị, địa phương, đảm nhiệm những cương vị khác nhau, tiếp tục hành trình cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Trong số đó có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y; Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y; Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Như Lâm, Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y); Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Phong, Giám đốc Viện Y học cổ truyền Quân đội…

Việc nhiều cựu học viên Khóa 20 trưởng thành, đảm nhiệm những cương vị quan trọng trong ngành y tế và quân đội là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, đồng thời góp phần khẳng định uy tín của Học viện trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho Quân đội và đất nước.

Đại diện Khóa 20 tặng quà cho Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đỗ Xuân Hợp của Học viện Quân y. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

35 năm trước, rời Học viện Quân y, mỗi học viên mang theo hành trang là kiến thức chuyên môn, bản lĩnh người quân nhân và y đức của người thầy thuốc. Trong thực tiễn công tác, những phẩm chất ấy tiếp tục được tôi luyện qua từng nhiệm vụ, từng môi trường, trở thành nền tảng để các đồng chí vững vàng trên hành trình nghề nghiệp.

Người gắn bó với công tác lãnh đạo, quản lý ngành y tế; người đảm nhiệm cương vị chỉ huy, quản lý trong quân đội; người chuyên sâu khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo... Dù ở lĩnh vực nào, các cựu học viên đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tận tâm với nghề, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Điều còn lại sau 35 năm không chỉ là những dấu ấn trong công tác, mà còn là tình cảm sâu nặng với mái trường. Trở về Học viện, ký ức về thầy cô, đồng chí, đồng đội và những tháng ngày học tập, rèn luyện lại hiện về thân thuộc. Môi trường quân đội năm xưa đã đặt nền móng cho mỗi học viên về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tác phong công tác và trách nhiệm của người cán bộ quân y.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y tặng hoa, chúc mừng các cựu học viên Khóa 20; khẳng định những thành tích, đóng góp của các thế hệ học viên là niềm tự hào, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Học viện Quân y - đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu chúc mừng. (Ảnh: TUẤN DŨNG)﻿

Trải qua gần 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Quân y luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, thầy thuốc của Học viện vừa học tập, giảng dạy, nghiên cứu, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cứu chữa thương binh, bệnh binh; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Truyền thống ấy tiếp tục được phát huy trong thời kỳ đổi mới qua những đóng góp trong phòng, chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Trong dòng chảy ấy, Khóa 20 đã có một chặng đường đáng tự hào. Những năm tháng học tập dưới mái trường Học viện Quân y trở thành nền tảng để mỗi người tiếp tục rèn luyện, khẳng định mình trong thực tiễn. Qua 35 năm, từ những người học trò năm nào, các cựu học viên đã trở thành những cán bộ, thầy thuốc, nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển của ngành y tế và quân y.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh, giá trị của công tác đào tạo không chỉ thể hiện ở kết quả học tập khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mà được khẳng định qua phẩm chất, năng lực và những đóng góp của người học trong thực tiễn. Sự trưởng thành của các thế hệ học viên là niềm tự hào, đồng thời là động lực để Học viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện học viên Khóa 20 phát biểu cảm tưởng tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Tại buổi gặp mặt, các cựu học viên Khóa 20 cùng ôn lại truyền thống, chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm công tác và tình cảm dành cho mái trường. Cuộc hội ngộ sau 35 năm không chỉ nối lại tình đồng chí, đồng đội mà còn tạo sự gắn kết giữa các thế hệ, góp phần bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm đối với truyền thống Học viện Quân y.

Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn mong muốn các cựu học viên Khóa 20 tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, y đức của người thầy thuốc và tinh thần trách nhiệm; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ, đồng hành cùng Học viện trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị.

35 năm đã đi qua, nhưng những giá trị được vun đắp dưới mái trường Học viện Quân y vẫn theo mỗi người trên suốt hành trình công tác. Đó là bản lĩnh của người quân nhân, y đức của người thầy thuốc, ý thức kỷ luật và tinh thần tận tụy với nhiệm vụ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Ngày trở về vì thế không chỉ để tìm lại những ký ức thân thương, mà còn để mỗi cựu học viên thêm tự hào về chặng đường đã qua, tiếp tục gìn giữ và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Từ Khóa 20 đến các thế hệ hôm nay, truyền thống ấy vẫn được tiếp nối, góp phần làm nên sức sống của Học viện Quân y, xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh, chính quy, khoa học, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.