35 học viên bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Khê trao giấy chứng nhận cho học viên.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương. Bên cạnh đó, lớp học tổ chức tham quan thực tế, trao đổi, thảo luận và viết bài thu hoạch, giúp học viên củng cố kiến thức, nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Trong đó, 14 học viên đạt loại giỏi, 21 học viên đạt loại khá.