35 chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo nghiên cứu và phát triển vắc xin tại Khánh Hòa

Sáng 9-10, tại phường Nha Trang, Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) cùng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNUHCM) tổ chức Hội thảo định hướng nghiên cứu và phát triển vắc xin phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tham dự hội thảo có 35 chuyên gia, nhà khoa học đến từ các đơn vị: IVAC, VNUHCM, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC), Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt (DAVAC).

Các đại biểu chủ trì hội thảo.

Hội thảo mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện và lan rộng của các bệnh truyền nhiễm mới nổi và đại dịch, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của vắc xin đối với sức khỏe cộng đồng; đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và tự chủ công nghệ sản xuất vắc xin tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng xác định những bài toán lớn mà Việt Nam cần tập trung nguồn lực để giải quyết.

Tiến sĩ Huỳnh Phú Minh Cường - Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học các đơn vị đã trình bày các tham luận gồm: Trung tâm Vaccine và Công nghệ miễn dịch, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: Đề án thành lập và chương trình nghiên cứu; Thành tựu và định hướng nghiên cứu phát triển tại POLYVAC; Phát triển nền tảng vắc xin hạt sinh học thế hệ mới ứng dụng phòng các tác nhân kháng kháng sinh và mầm bệnh niêm mạc; Dự đoán, thiết kế các peptide nhắm mục tiêu tế bào M để phát triển vắc xin màng nhầy; Từ công nghệ lõi đến phát triển vắc xin phòng đại dịch - kinh nghiệm từ IVAC; Bước đầu xác định một số protein tiết từ trứng của Schistosoma mekongi ứng dụng cho chẩn đoán huyết thanh học bệnh sán máng sông Mekong; Tình hình và xu hướng nghiên cứu vắc xin thương hàn tại Việt Nam; Nghiên cứu phát triển và đánh giá cốm vi sinh có chứa Lactobacillus (Lactiplantibacillus) mang thụ thể tế bào của virus EV71.

Tiến sĩ Dương Hữu Thái - Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế trình bày tham luận tại hội thảo.

Tiến sĩ Huỳnh Tấn Dũng - Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo cũng tổ chức bàn tròn thảo luận, trao đổi về hợp tác giữa VNUHCM, POLYVAC, IVAC, DAVAC và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VNUHCM và IVAC.

Thông qua hội thảo, các đơn vị tổ chức kỳ vọng sẽ từng bước xây dựng được một mạng lưới hợp tác nghiên cứu và phát triển vắc xin hiệu quả, kết nối thế mạnh khoa học của các trường đại học với năng lực phát triển và sản xuất của các viện, doanh nghiệp trong nước.