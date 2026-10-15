35 câu lạc bộ bóng đá học đường được tập huấn kỹ năng ứng phó biến đổi khí hậu

Tập huấn kỹ năng sống gắn với biến đổi khí hậu cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên 35 CLB bóng đá học đường.

Từ ngày 14-16/10, tại Trường THCS Phan Đình Phùng (phường Nam Đông Hà), Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Na Uy/Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sống lồng ghép chủ đề biến đổi khí hậu cho đội ngũ hướng dẫn viên kỹ năng sống và huấn luyện viên bóng đá trong các trường phổ thông.

Ông Lê Ngọc Thạnh - Chuyên viên chính phòng CTTT-CTHSSV, Sở GD&ĐT, Thư ký Ban Quản lý Dự án “Bóng đá phong trào không cạnh tranh trong trường học” Sở GD&ĐT khai mạc lớp tập huấn.

Hoạt động được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT Quảng Trị với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Na Uy/Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam.

Bà Phan Thị Thu Hương - Trưởng bộ phận Chương trình và Kỹ năng sống Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) phát biểu tại lớp tập huấn.

Học viên tham gia là đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên của 35 câu lạc bộ bóng đá thuộc Dự án “Bóng đá phong trào không cạnh tranh trong trường học trên địa bàn tỉnh”.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ của dự án Move for the Planet 2024-2025 và Move for the Planet 2025-2026, với sự tài trợ của Adidas và Common Goal, tập trung vào truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động phòng, chống biến đổi khí hậu.

Học viên được hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động kỹ năng sống gắn với chủ đề biến đổi khí hậu.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động kỹ năng sống gắn với chủ đề biến đổi khí hậu.

Nội dung được thiết kế để có thể triển khai trực tiếp tại các câu lạc bộ và trường học, qua đó giúp học sinh từng bước nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và thay đổi hành vi theo hướng bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Phát biểu tại lớp tập huấn, bà Phan Thị Thu Hương, Trưởng bộ phận Chương trình và Kỹ năng sống Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ hướng dẫn viên và huấn luyện viên trong việc đưa các nội dung kỹ năng sống đến học sinh thông qua những hoạt động gần gũi, trực quan.

Cũng trong khuôn khổ dự án, Dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam đã hỗ trợ nâng cấp mặt sân bóng đá cho Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Đông Hà và Trường THCS Hướng Hiệp, xã Hướng Hiệp.

Việc cải thiện cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia tập luyện và các hoạt động bóng đá trong trường học.

Sau 3 ngày tập huấn, học viên được trang bị các kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động tại cơ sở, đồng thời được cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình.

Ban Tổ chức lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm với học viên tham gia tập huấn.

Từ nay đến ngày 31/12, các kiến thức và phương pháp được trang bị tại lớp tập huấn sẽ tiếp tục được triển khai thông qua chuỗi Ngày hội Bóng đá Vui tại các địa phương.

Đây là hoạt động để đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên đưa nội dung kỹ năng sống và chủ đề bảo vệ môi trường đến đông đảo học sinh, góp phần lan tỏa nhận thức và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học.