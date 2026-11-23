Nhiều hoạt động nghệ thuật dành cho cộng đồng được tổ chức trong khuôn khổ chương trình

Lần đầu tổ chức nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sự kiện văn hóa cộng đồng Ghé Days 2026 (diễn ra vào cuối tuần qua tại Hà Nội) thu hút hơn 35.000 lượt khách, theo ước tính của Ban Tổ chức. Với chủ đề Sống Xanh và thông điệp Để vui theo cách khác, sự kiện hướng đến kết nối các giá trị văn hóa Việt Nam với phong cách sống đương đại.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động Nghênh đăng dạ hành, lần đầu đưa cùng lúc 5 mô hình đèn khổng lồ do người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo đến giới thiệu tại Hà Nội.

5 mô hình mang các chủ đề: Rồng Lạc hội tụ - Vươn mình đất Việt; Thánh Gióng ra trận - Hào khí non sông; Cá chép trông trăng - Ước nguyện vươn xa; Hào khí Việt Nam - Vững chí vươn xa và Ngựa sắt bay - Khát vọng vươn xa. Đồng hành với các mô hình là đoàn bộ hành Việt phục gồm hơn 300 thành viên, chia thành 5 đội hình, tái hiện trang phục Việt qua các thời kỳ lịch sử.

Không gian văn hóa đa sắc màu mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách

Bên cạnh các hoạt động diễu hành, Ghé Days 2026 còn thu hút công chúng với nhiều không gian trải nghiệm tại Công viên Thống Nhất và khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Không gian giáo dục nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình và những người quan tâm đến việc khám phá, phát triển bản thân. Khu ẩm thực xanh cũng là điểm đến đáng chú ý với các món ăn hoàn toàn từ thực vật, giới thiệu những lựa chọn ăn uống thân thiện với môi trường.

Hai cuộc thi Áo dài của mẹ và Liệu mà làm mang đến những hoạt động gần gũi, gắn với tình cảm gia đình, ký ức văn hóa và khả năng sáng tạo.

Âm nhạc trở thành cầu nối kết nối nghệ sĩ và công chúng trong không gian văn hóa cộng đồng

Đêm nhạc Ghé Days to Sway tại phố đi bộ Trần Nhân Tông là điểm hẹn âm nhạc sôi động, với sự tham gia của Groovie Lã Thắng, Hali, Kay Trần, Cường Seven và ban nhạc Fortiz. Chương trình thu hút hàng nghìn khán giả đến theo dõi và cổ vũ các nghệ sĩ.

Khép lại mùa đầu tiên, Ghé Days 2026 mang đến nhiều hoạt động kết hợp văn hóa truyền thống, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng, tạo thêm một không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân và du khách tại Hà Nội.