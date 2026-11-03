344.000.000 đồng bất ngờ 'rơi' vào tài khoản của Phạm Lê Tuấn Anh, Công an vào cuộc xác minh

Theo Trang Thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai, ngày 29/10, dưới sự hỗ trợ của Công an phường Hố Nai (thành phố Đồng Nai), anh Phạm Lê Tuấn Anh (ngụ phường Hố Nai) đã hoàn trả an toàn số tiền 344.000.000 đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Anh Tuấn Anh đã viết thư cảm ơn gửi Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hố Nai - Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Trước đó, ngày 28/10, anh Phạm Lê Tuấn Anh bất ngờ nhận được số tiền 344.000.000 đồng từ một tài khoản lạ. Lo ngại đây là thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, anh Tuấn Anh đã chủ động đến Công an phường Hố Nai trình báo và nhờ hướng dẫn giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã nhanh chóng xác minh, hướng dẫn anh Tuấn Anh các thủ tục cần thiết để hoàn trả số tiền trên cho người chuyển nhầm một cách an toàn, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, anh Tuấn Anh đã viết thư cảm ơn gửi Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hố Nai.

Qua vụ việc , Công an phường Hố Nai khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc: Bình tĩnh kiểm tra thông tin, tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền nhận được. Không chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ;

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết an toàn, đúng pháp luật.