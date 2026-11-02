340 giáo viên, học sinh được tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là các quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ, tăng tính tương tác với nhiều tình huống hỏi - đáp, qua đó giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Cán bộ Công an xã Bình Lư tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết tới học sinh.

Bên cạnh đó, cán bộ Công an xã Bình Lư cũng tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử; Luật An ninh mạng; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Giáo viên, học sinh được hướng dẫn lái xe an toàn trực tiếp thông qua sa hình thu gọn.

Thông qua các nội dung tuyên truyền và hướng dẫn cách lái xe an toàn giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật và các nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số đang học tập, sinh hoạt tại trường.