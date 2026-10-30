34 tỉnh, thành phố sẵn sàng cho Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy giao lưu, trao truyền các giá trị văn hóa giữa các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Tập trung triển khai các hoạt động

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và công văn hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng. Trong đó, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm, đầu mối và nguồn lực.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều ngày 30/10, tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 24/11 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình - bà Ninh Thị Thu Hương cho biết, đến ngày 29/10, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Các địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các nhiệm vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị tích cực triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ thông tin, tuyên truyền, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến di sản văn hóa, xuất bản, thư viện, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng mẫu biểu trưng Ngày Văn hóa Việt Nam; hoàn thiện các điều kiện để đưa nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng.

Đối với công tác chuẩn bị một số hoạt động điểm nhấn, tiêu biểu, về Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực chuẩn bị nội dung, chương trình, phương án tổ chức trong tháng 11. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả phát triển văn hóa, con người và triển khai chủ trương của Đảng; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới. Ngoài ra, nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc cũng sẽ diễn ra trong dịp này như chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm nghệ thuật, tuần phim, chương trình Thanh âm Việt Nam, chiến dịch truyền thông Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026...

Công bố Bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Đáng chú ý, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ công bố nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 1/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Nền tảng được xây dựng nhằm tập hợp, giới thiệu và quảng bá các hoạt động văn hóa trên môi trường số. Tính đến 15 giờ ngày 25/10, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã cập nhật tổng số 467 sự kiện lên nền tảng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị của Bộ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, cần rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm sự thống nhất về nội dung, chương trình, tiến độ và phương án tổ chức; kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu, các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; khẳng định vai trò của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các hoạt động truyền thông phải gắn với mẫu biểu trưng, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai; tạo hiệu ứng lan tỏa từ Trung ương đến địa phương, trong nước và ngoài nước.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; hoạt động điện ảnh, giới thiệu di sản, bảo tàng, phát triển văn hóa đọc cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhân dân.