34 thí sinh tham gia vòng bán kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I

Vòng bán kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I năm 2026.

Các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trường Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị phối hợp; đại diện các nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh cùng đông đảo khán giả.

Đông đảo học sinh tham gia cổ vũ chương trình

Đông đảo thầy cô, phụ huynh tham gia cổ vũ các phần thi

Các thí sinh chuẩn bị trước phần thi

Đây là lần đầu tiên Cuộc thi được tổ chức tại Sơn La, nhằm tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh phát huy năng khiếu âm nhạc, rèn luyện sự tự tin và khả năng biểu diễn trước công chúng. Cuộc thi cũng góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về những giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đồng chí Nguyễn Trường Chinh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc vòng bán kết, đồng chí Nguyễn Trường Chinh Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Thanh âm tuổi hồng không chỉ là sân chơi để các em học sinh thể hiện năng khiếu, niềm đam mê âm nhạc mà còn là dịp để giao lưu, học hỏi, tự tin tỏa sáng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Ban tổ chức trao hoa cho các thí sinh tham dự vòng bán kết

Từ 72 thí sinh tham gia vòng sơ khảo trực tuyến, Ban tổ chức đã lựa chọn 34 thí sinh xuất sắc vào vòng bán kết. Các phần trình diễn được Ban giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí về giọng hát, phong cách biểu diễn, dàn dựng, trang phục và đạo cụ.

Tiết mục nghệ thuật mở màn tại chương trình

Tiết mục Niềm vui của em

Tiết mục Mãi là người Việt Nam

Tiết mục Nỗi đau giữa hòa bình

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh đã mang đến vòng bán kết nhiều tiết mục thể hiện sự đa dạng trong lựa chọn tác phẩm cũng như phong cách nghệ thuật. Qua từng phần trình diễn, Nội dung các ca khúc tập trung ca ngợi mái trường, thầy cô, quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ, thể hiện tình cảm trong sáng, niềm tự hào, tình yêu cuộc sống và những ước mơ đẹp của tuổi học trò...

Tiết mục Màu mực tím

Tiết mục Hồ trên núi

Tiết mục Đường em đến trường

Phần giao lưu với đội thi

Tiết mục Đi giữa trời rực rỡ

Tiết mục Ngôi trường giữa ngàn mây

Mỗi phần thi cũng là những trải nghiệm đáng nhớ của các em trên hành trình khám phá, nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật.