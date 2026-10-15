34 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí về phát triển văn hóa Hà Nội năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao chứng nhận và biểu trưng cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Đặc biệt.

Dự lễ trao giải có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô.

Tham dự lễ trao giải, đại biểu Trung ương có Phó Trưởng ban Truyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang; Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Đại biểu Thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo các Ban, ngành của thành phố.

Giải báo chí về phát triển văn hóa Hà Nội lan tỏa giá trị văn hóa và khát vọng phát triển Thủ đô

Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội "Ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố Vì hòa bình, thành phố sáng tạo".

Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu, từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Mùa giải năm nay thu hút 244 tác phẩm từ 40 cơ quan báo chí tham gia. Dù các cơ quan báo chí đang trong quá trình tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, số lượng đơn vị tham dự vẫn tăng cao đáng kể, gồm 2 cơ quan báo chí Hà Nội và 38 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương.

Về cơ cấu loại hình dự thi, báo điện tử chiếm ưu thế với 139 tác phẩm. Trong đó có 21 tác phẩm ảnh báo chí - số lượng ảnh phóng sự và ảnh đơn cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, loại hình truyền hình đóng góp 50 tác phẩm, báo in có 37 tác phẩm và phát thanh tham gia với 18 tác phẩm.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải A.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Bùi Việt Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao chứng nhận và biểu trưng cho các tác giả đoạt Giải B Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026.

Vinh danh 34 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất

Sau vòng Sơ khảo, hội đồng chấm giải đã lựa chọn 80 tác phẩm có chất lượng vào vòng Chung khảo. Ngày 14/9, hội đồng thống nhất lựa chọn 34 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, đồng thời bình chọn 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 34 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Kế thừa thành công của 8 mùa giải trước, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Thủ đô.

Qua những tác phẩm được đầu tư công phu, giàu tính phát hiện và trách nhiệm xã hội, giải không chỉ phản ánh sinh động những thành tựu, mô hình hay, cách làm sáng tạo mà còn góp phần nhận diện những vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp và khơi dậy tinh thần đổi mới.

Qua đó, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng Thủ đô trong bảo tồn di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và khơi thông nguồn lực cho sự phát triển bền vững.

Danh sách tác phẩm và tác giả đoạt giải Đặc biệt, A, B, C Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026: 1 Giải Đặc biệt Tác phẩm "Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh" của nhóm tác giả Trần Hồng Vân; Hoàng Lệ Quyên; Nguyễn Văn Thắng; Nguyễn Tuấn Phong; Đoàn Anh Tuấn. 3 Giải A - Tác phẩm "Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai" của Đỗ Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Toan; Kiều Anh Tú; Đinh Quang Triều. - Tác phẩm "Hà Nội - Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử" của nhóm tác giả Trần Thị Hiền; Nguyễn Việt Dũng - Tác phẩm "Hà Nội: Quản trị mới, gần lòng dân" của nhóm tác giả Nguyễn Đình Thanh; Tạ Tuyết Minh; Hoàng Mạnh; Vũ Quang Duy. 5 Giải B - Tác phẩm "Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn vượt thế kỷ" của nhóm tác giả Lê Quang Huy; Vũ Chí Hạnh; Phạm Thanh Xuân; Nguyễn Thị Tâm; Nguyễn Văn Dương; Lê Thị Hương; Dương Thùy Linh. - Tác phẩm "Nghe Hà Nội kể" của nhóm tác giả Mai Kiều Tuyết; Vũ Thị Loan; Nguyễn Thái Sơn. - Tác phẩm "Hà Nội 100 năm, kiến tạo tương lai từ chiều sâu văn hóa" của nhóm tác giả Vũ Quang Đán; Đinh Thị Thuận; Nguyễn Văn Thắng; Nguyễn Thị Lan Phương. - Tác phẩm "Để ẩm thực trở thành "đại sứ văn hóa" Thủ đô" của nhóm tác giả Trần Hoàng Hoàng; Tô Minh Ngọc; Trần Thanh Tú; Vũ Hoàng Lam; Lương Hà Thanh. - Tác phẩm "Kinh tế sự kiện: Trụ cột mới của công nghiệp văn hóa" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương; Lương Thị Khánh Thư; Bùi Minh Phương. 10 Giải C - Tác phẩm "Sớm hiện thực hóa giấc mơ nghệ thuật làm giàu không gian công cộng" của nhóm tác giả Nguyễn Quang Hưng; Đoàn Hồng Sơn; Nguyễn Hải Nam; Đinh Thị Phương Thúy; Nguyễn Thu Hằng. - Tác phẩm "15 năm "đánh thức" Hoàng thành Thăng Long" của tác giả Hoàng Tuấn Hiệp. - Tác phẩm "Hương ước, quy ước cộng đồng: Những giao kết định hình phong cách ứng xử" của nhóm tác giả Bùi Thị Việt Nga; Vũ Thị Thoa; Nguyễn Thị Hương; Bùi Minh Phương; Nguyễn Hữu Tiệp. - Tác phẩm "Vun đắp cốt cách người Hà Nội trong thời đại mới" của nhóm tác giả Hoàng Thị Xuyến; Nguyễn Thị Linh Trang; Đặng Việt Anh; Phạm Vũ Linh. - Tác phẩm "Làng nghề: "Làng trong phố" dưới góc nhìn Nghị quyết 80 và Quy hoạch Thủ đô 100 năm" của nhóm tác giả Đỗ Thị Nga; Hán Văn Hiến; Nguyễn Hải Sơn; Nguyễn Văn Thi; Tạ Thị Linh Trang. - Tác phẩm "Nghị quyết 02 - Từ tầm nhìn đến diện mạo Thủ đô" của nhóm tác giả Nguyễn Đức Thiện; Nguyễn Thu Hương; Nguyễn Thị Hương Dung; Trần Thị Huyền Thương; Ngô Anh Vân. - Tác phẩm "Chuyện "Số" ở Phượng Dực" của nhóm tác giả Nguyễn Đình Hưng; Nguyễn Thị Huyền; Nguyễn Tấn Phát; Nguyễn Huy Đoàn; Vũ Thị Hiền. - Tác phẩm "Kiến tạo hệ sinh thái số để di sản Việt định danh toàn cầu" của tác giả Phạm Thị Bích Ngọc. - Tác phẩm "Cầu Long Biên: Hành trình tìm lại hình của thép" của nhóm tác giả Hoàng Giang; Đinh Nghĩa Thương; Hoàng Lan Anh; Bùi Thị Kim Nhung; Nguyễn Quyết Thắng; Đỗ Thị Luyến; Chu Ngọc Thu An. - Tác phẩm "Lá phiếu từ sau vách kính xạ trị đến phòng sinh: Hành trình đặc biệt của ngày bầu cử ở Hà Nội" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang. Ban Tổ chức cũng trao 15 giải khuyến khích, trong đó có giải khuyến khích được trao cho tác phẩm: "Sáp nhập trường học - lộ trình nhân văn" của tác giả Hồng Phong đăng trên Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học.