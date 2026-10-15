34 tác phẩm đoạt giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch

Sáng nay (15/10), lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 9 được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Giải thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí Trung ương, ngành và Hà Nội. Qua hai vòng chấm, hội đồng lựa chọn 34 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Hai cơ quan báo chí được bình chọn đồng hạng xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Các tác phẩm dự giải khai thác nhiều vấn đề trong đời sống văn hóa Thủ đô, từ bảo tồn di sản, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng đến quy hoạch, kiến trúc, không gian văn hóa đô thị, làng nghề, ẩm thực và phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều tác phẩm kết nối chiều sâu lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội với những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển thành phố. Nội dung không chỉ phản ánh thành tựu, nét đẹp văn hóa mà còn nhận diện những vấn đề từ thực tiễn, đề xuất giải pháp.

Một số tác phẩm tiêu biểu được ghi nhận trong quá trình chấm giải như: “Hà Nội: Quản trị mới, gần lòng dân”; “Để ẩm thực trở thành ‘đại sứ văn hóa’ Thủ đô”; “Kinh tế sự kiện: Trụ cột mới của công nghiệp văn hóa”; “Sớm hiện thực hóa giấc mơ nghệ thuật làm giàu không gian công cộng”; “15 năm ‘đánh thức’ Hoàng thành Thăng Long”.

Các vấn đề về chuẩn mực ứng xử, gìn giữ cốt cách người Hà Nội cũng được thể hiện qua những tác phẩm như “Hương ước, quy ước cộng đồng: Những giao kết định hình phong cách ứng xử”, “Vun đắp cốt cách người Hà Nội trong thời đại mới”.

Những tác giả đoạt giải B. Ảnh: Quang Thái

Ban tổ chức đánh giá chất lượng tác phẩm có sự đồng đều hơn giữa các cơ quan báo chí. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, tiếp cận đa chiều, kết hợp phản ánh thực tiễn với phân tích, lý giải. Việc khai thác hiện trường, nhân vật, dữ liệu và các yếu tố đa phương tiện giúp tăng sức hấp dẫn, khả năng tiếp cận công chúng.

Trong đó, truyền hình tiếp tục được đầu tư về hình ảnh và phương thức thể hiện; báo điện tử phát huy lợi thế công nghệ, đa phương tiện; báo in có số lượng ít hơn nhưng được đánh giá có chất lượng khá tốt.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là cơ quan thường trực giải, chủ trì công tác chấm, chọn. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 19-27/8, lựa chọn 80 tác phẩm vào chung khảo. Ngày 14/9, hội đồng chung khảo hoàn thành chấm điểm, thống nhất các tác phẩm được trao giải.

Qua 9 lần tổ chức, giải khuyến khích người làm báo đầu tư cho đề tài văn hóa, phát hiện mô hình tốt, cách làm hiệu quả, góp phần gìn giữ bản sắc và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Báo VietNamNet đoạt giải Khuyến khích với loạt bài "Gần dân từ cấp xã, phường" của tác giả Nguyễn Thành Huế, Phạm Hữu Hải.