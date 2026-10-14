34 hộ gia đình ở Thanh Hóa sống bất an dưới chân đồi nứt gãy

Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9 đã khiến khu vực đồi Na Lo, Na Niêng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng. Địa hình đồi có dấu hiệu biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khối lượng đất đá lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng trong khu vực.

Nhiều vết nứt kéo dài hơn 1km đe dọa đến an toàn của nhiều hộ gia đình tại thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa

Tại khu đồi Na Lo, các vết nứt kéo dài hơn 1.000m, nằm cách chân đồi khoảng 15-60m. Một số vị trí tiếp tục sụt sâu khoảng 1,6m. Trong khi đó, tại khu vực Na Niêng, các vết nứt dài khoảng 70-100m, có điểm từng sụt lún sâu 60-70cm, rộng 40-50cm.

Diễn biến sạt lở phức tạp, khó lường, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn, khiến người dân sống trong vùng ảnh hưởng luôn đối mặt với nguy hiểm. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất tại khu vực này theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 29/9/2026.

Ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương (bên phải) kiểm tra khu vực đồi bị nứt vỡ

Hậu quả của sạt lở đã khiến 9 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng; 34 hộ gia đình, với 180 nhân khẩu phải sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Cuộc sống của các gia đình bị đảo lộn, hoạt động lao động, sản xuất bị gián đoạn.

Bà Lương Thị Giang, thôn Tân Lập cho biết, sau đợt mưa lớn hồi tháng 9, ngọn đồi Na Lo phía sau nhà xuất hiện những vết nứt, đất đá sạt trượt xuống, làm sập một mảng tường lớn của gia đình. Căn nhà kiên cố xây chưa lâu đã bị đất từ đồi sạt xuống, xô ngã. Bà Giang cùng nhiều gia đình ở đây mong sớm có nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Căn nhà của gia đình bà Lương Thị Giang bị sập đổ

Không chỉ đe dọa khu dân cư, sạt lở còn ảnh hưởng đến Trường Mầm non Đồng Lương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em và hoạt động dạy học. Tuyến đường tỉnh 530B cũng bị ách tắc, mặt đường hư hỏng tại một số vị trí. Đất đá tràn xuống lề làm hư hỏng khoảng 15-20m rãnh dọc; tại Km6+350, mặt đường bị đẩy trồi lên, ảnh hưởng đến việc đi lại và kết nối giao thông của người dân.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp tại đồi Na Lo, Na Niêng, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương

Theo đánh giá ban đầu của UBND xã Đồng Lương, diễn biến sạt lở đất tại khu vực có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa lớn xảy ra; nguy cơ tiếp tục sạt lở, sụt lún trong thời gian chưa qua mùa mưa bão năm 2026 là rất cao, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình trong khu vực.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, UBND xã Đồng Lương đã chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức lực lượng thường trực theo dõi diễn biến sạt lở, rào chắn, cắm biển cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

34 hộ gia đình đã phải di dời, chính quyền đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm

Chính quyền địa phương đồng thời tuyên truyền, yêu cầu người dân không tự ý quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ xảy ra. Công tác kiểm tra, giám sát diễn biến địa hình và báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát sinh tình huống nguy hiểm được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Cùng với các biện pháp ứng phó trước mắt, ông Hoàng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương đang phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án di dời, tái định cư, hướng tới ổn định lâu dài cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Việc bảo đảm nơi ở, nhu yếu phẩm thiết yếu tại điểm sơ tán và triển khai chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cũng được quan tâm.