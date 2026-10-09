34 hộ dân ở phường Lào Cai nhận hơn 56 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lào Cai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trước khi nhận kinh phí chi trả.

Đây là đợt chi trả đầu tiên cho các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án thành phần 2 - đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga.

Theo phương án bố trí tái định cư, các hộ dân đủ điều kiện theo quy định sẽ được bố trí, sắp xếp tái định cư tại Khu đô thị Tân Lập, phường Cam Đường.

Công tác chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, để bảo đảm quyền lợi của người dân có đất thu hồi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đo đạc, thống kê, áp giá bồi thường công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Thực hiện đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường sắt, Ban Quản lý dự án yêu cầu các phòng chuyên môn tập trung nhân lực, phân công rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ.

Khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án thành phần 2 - đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga Lào Cai.

Các vướng mắc về nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng phải được kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Theo Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 2/10/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tỉnh đặt mục tiêu bàn giao từng phần mặt bằng xây dựng công trình đường sắt từ tháng 11/2026, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2027.