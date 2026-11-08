34 giáo viên vùng khó khăn nhận sổ tiết kiệm 10 triệu đồng.

Tối 8/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình gặp mặt, trao sổ tiết kiệm cho 34 giáo viên tiêu biểu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Mỗi thầy, cô được tặng một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Đây là những giáo viên đang công tác tại các trường học, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều người đã rời quê hương, đến những địa bàn xa xôi, điều kiện dạy và học còn thiếu thốn để gieo chữ cho học sinh.

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao quà cho các thầy cô giáo.

Theo anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được triển khai từ năm 2015, nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Anh Lê Hải Long cho biết, nhiều thầy cô không chỉ vượt qua khó khăn về điều kiện sinh hoạt, giảng dạy mà còn dành tâm huyết chăm sóc, hỗ trợ học sinh khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sự tận tụy của họ góp phần giúp học sinh có cơ hội đến trường, tiếp cận tri thức và nuôi dưỡng ước mơ.

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 190 hồ sơ từ 32 tỉnh, thành phố sau hơn một tháng phát động, bắt đầu từ ngày 12/8. Hội đồng xét chọn họp ngày 23/9, thống nhất lựa chọn 34 giáo viên tiêu biểu tham dự chương trình tại Hà Nội.

Trong số này, 14 người là giáo viên dân tộc thiểu số, thuộc 8 dân tộc gồm Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng và Hoa.

Cô Phan Thị Lệ (sinh năm 1972), giáo viên trường Tiểu học Trương Lương, là người lớn tuổi nhất trong danh sách được lựa chọn. Cô có 29 năm 9 tháng công tác trong ngành giáo dục. Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), giáo viên trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (TP. Huế), là người trẻ nhất, với 6 năm 9 tháng đứng lớp.

34 giáo viên vùng khó khăn nhận sổ tiết kiệm 10 triệu đồng.

Bên cạnh trao sổ tiết kiệm, chương trình còn trao ba giải thưởng đồng hành mang tên "Lan tỏa", "Reo vui" và "Truyền lửa" cho các giáo viên có câu chuyện ý nghĩa, sáng kiến sáng tạo và hành trình truyền cảm hứng. Các thầy cô được nhận giải gồm: Nguyễn Hồng Dương (Trường THPT Lương Sơn, Phú Thọ), Nguyễn Thanh Hoa (Trường PTNT Tiểu học và THCS Mường Hung, Sơn La) và Phạm Tiến Dũng (Trường THCS Pú Nhung, Điện Biên).

Các đề cử được công khai và bình chọn trên website chương trình, tạo cơ hội để cộng đồng tìm hiểu, chia sẻ những câu chuyện đẹp về nghề giáo.

Trong ngày 8/11, các giáo viên tham dự chương trình đã đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ tuyên dương 34 giáo viên trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 sẽ diễn ra tối 9/11 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, Hà Nội.