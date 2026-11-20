Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành Giáo dục.

Thành công của giáo dục được hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cho biết, những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành Giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Nếu gia đình, nhà trường và xã hội có thể thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sỹ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải. Các thầy, cô giáo cần được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

“Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh”, Thứ trưởng Thường trực đặc biệt lưu ý.

Các nhà giáo tham dự buổi lễ. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Trong không khí chúc mừng những nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, Thứ trưởng Thường trực bày tỏ sự tri ân tới các thầy giáo, cô giáo chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

"Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước. Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hoá thân vào học trò là như vậy”, Thứ trưởng chia sẻ.

Các nhà giáo tham dự buổi lễ. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng mong muốn, các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục; thực sự trở thành những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc hương của ngành giáo dục; những tấm gương tận tuỵ, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội tôn vinh.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc, từ tâm huyết và bản lĩnh của đội ngũ nhà giáo, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng tin tưởng, Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ. Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số, mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô.

Tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu

Năm 2026, Bộ GDĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu. Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ là danh hiệu hay những thành tích được ghi nhận, mà trước hết là kết quả cụ thể đối với người học: thêm một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm được niềm tin để tiếp tục đến trường, một bài học trở nên dễ hiểu hơn, một người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp hoặc một kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành giá trị cho cộng đồng. Đây là những nhà giáo đại diện cho hàng triệu giáo viên trong cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu bậc học mầm non. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GDĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì qua nhiều năm để phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả. Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao Bằng khen cho Nhà giáo tiêu biểu bậc học phổ thông. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Những thầy, cô được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc. Còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương, vẫn ngày ngày đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị từng bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn, sẻ chia với học sinh và cộng đồng.

Có những nỗ lực khó quy thành một giải thưởng hay chỉ tiêu thành tích, nhưng chính sự tận tụy thường ngày ấy góp phần giữ vững chất lượng giáo dục, nhất là ở những nơi điều kiện dạy học chưa thuận lợi. Bởi vậy, việc vinh danh 335 nhà giáo năm 2026 cũng mang ý nghĩa tri ân rộng lớn đối với toàn thể những người đang làm nghề dạy học.

Tại buổi lễ, Bộ GDĐT trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước, cùng 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.