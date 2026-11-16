335 nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026

Năm 2026 có 335 nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh minh hoạ: IT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026.

335 nhà giáo được xét chọn, tôn vinh năm nay gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 335 nhà giáo được vinh danh là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước.

Theo Bộ, còn có rất nhiều thầy cô chưa từng được xướng tên trên sân khấu, nhưng vẫn bền bỉ đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh, cộng đồng.

Những đóng góp thầm lặng, dù không phải lúc nào cũng được ghi nhận bằng giải thưởng hay thành tích, vẫn góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 vào ngày 19/11, tại Hà Nội.

Trong số 335 nhà giáo được nhận bằng khen, 70 cá nhân sẽ đại diện tham dự lễ kỷ niệm, tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.