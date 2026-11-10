335 năm tù cho 36 bị cáo trong vụ 'cắt đá tìm ngọc'

Trước đó, tại phần tranh tụng, đại diện VKSND TP Quảng Ninh đã phân tích hệ thống chứng cứ, làm rõ thủ đoạn phạm tội, đồng thời đánh giá vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo.

Các luật sư trình bày luận cứ, đề nghị không áp dụng một số tình tiết tăng nặng, xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.

HĐXX TAND TP Quảng Ninh tuyên án đối với 36 bị cáo trong vụ lừa đảo thông qua livestream “cắt đá tìm ngọc”.

Theo đại diện Viện kiểm sát, lời khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của bị hại và những tài liệu, chứng cứ đã thu thập. Viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ truy tố 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để làm rõ cách thức khiến người xem livestream tin tưởng chuyển tiền, Kiểm sát viên đối chiếu lời khai của các bị cáo với lời khai của 311 bị hại được Cơ quan điều tra thu thập.

Nhiều người cho biết đã chuyển tiền sau khi theo dõi các buổi phát trực tiếp, thấy những tài khoản bình luận xác nhận trúng thưởng, kèm hình ảnh giao dịch chuyển tiền.

Những lời khai này được đối chiếu với dữ liệu trong 24 điện thoại thu giữ của 23 bị cáo, gồm các cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh liên quan đến hoạt động livestream lừa đảo. Kết quả nhận diện các trang Facebook của bị cáo và bị hại cũng phù hợp với nhau.

Đáng chú ý, kết luận giám định ba viên đá do bị cáo Vũ Văn Hải giao nộp đã làm rõ bản chất những màn “cắt đá tìm ngọc”. Các mẫu vật là đá hoa trắng được nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá Quarzit đã xử lý màu, không phải ngọc quý như quảng cáo.

Từ sao kê tài khoản ngân hàng và chứng từ chuyển tiền của các bị hại, đại diện Viện kiểm sát xác định nhóm này đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng của 32.167 người, thông qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận, tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác.

Trong vụ án, bị cáo Trần Thị Chi (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2), bị cáo Vũ Văn Hải (SN 1995, trú tại phường Móng Cái 3) và bị cáo Dương Văn Cảnh (SN 1982, trú tại phường Móng Cái 1, cùng TP Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò chính.

Ban đầu tham gia làm thuê, đến giữa tháng 11/2024, ba bị cáo được những người Trung Quốc rủ góp vốn để cùng hoạt động lừa đảo.

Bên cạnh việc phân tích chứng cứ buộc tội, đại diện Viện kiểm sát ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ đối với từng trường hợp như thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp lại một phần tiền hưởng lợi bất chính.

Xét hoàn cảnh khó khăn của các bị cáo và việc bị đề nghị xử phạt tù, Viện kiểm sát không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung.

HĐXX nhận định các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội theo sự phân công, phải chịu trách nhiệm đối với số tiền cùng đồng phạm chiếm đoạt trong thời gian tham gia. Số tiền công, hoa hồng thực nhận là một trong những căn cứ để đánh giá vai trò, quyết định hình phạt và giải quyết các trách nhiệm liên quan. Việc thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp tiền khắc phục hậu quả cũng được xem xét đối với từng trường hợp.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Trần Thị Chi 17 năm tù; Vũ Văn Hải 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi bị cáo 13 năm tù; Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh mỗi bị cáo 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo: Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn cùng nhận mức án 11 năm tù; Phạm Thị Linh Huệ, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Vy Thị Mơ và Đặng Minh Tuấn mỗi bị cáo 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy Dung 10 năm tù.

Các bị cáo: Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Lan Hà và Bùi Thị Phương Quyên bị phạt mỗi người 8 năm 6 tháng tù; Phạm Mai Anh, Đồng Thị Mai Anh và Trần Thị Tươi mỗi bị cáo 8 năm tù.

Các bị cáo: Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Sáu, Mùi Văn Thân, Phan Thị Vân Anh, Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Phương cùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Thị Hòa, Tạ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Thìn, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Trang, Nguyễn Mạnh Thắng và Đoàn Thị Minh Quy mỗi bị cáo 7 năm tù.

Riêng bị cáo Ngô Gia Quyền bị phạt 7 năm 6 tháng tù trong vụ án này. Tổng hợp với hình phạt 24 tháng tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm 6 tháng tù.

Về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới trả lại cho 211 bị hại tổng số tiền gần 5,984 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải trả là hơn 3,719 tỷ đồng.

Đối với hơn 257,8 tỷ đồng của những người chuyển tiền nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch và chưa có yêu cầu bồi thường, phần trách nhiệm dân sự được tách để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện.

Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành tại Trung Quốc cùng những người liên quan chưa được làm rõ tiếp tục được điều tra, xử lý trong phần vụ án đã tách.