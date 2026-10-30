330 cán bộ cấp xã bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng

Các học viên tham gia tập huấn lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng và dự án mua sắm.

Các lớp bồi dưỡng tập trung vào 3 nội dung: Cấp giấy phép xây dựng và kỹ năng xử lý vi phạm trật tự xây dựng; lập và thẩm định dự án, thiết kế xây dựng cấp xã; lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng và dự án mua sắm cho các xã, phường. Mỗi lớp diễn ra trong 3 ngày, kết hợp cập nhật các quy định pháp luật với hướng dẫn quy trình, kỹ năng nghiệp vụ và xử lý các tình huống thực tế.

Trong quá trình tập huấn, học viên trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, nhất là các nội dung liên quan đến cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, thẩm định dự án và công tác đấu thầu.

Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực xây dựng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.