33 thông báo SPS mới, nhiều quy định đáng chú ý với hàng xuất khẩu

Theo tổng hợp của Văn phòng SPS Việt Nam, trong thời gian từ ngày 16-30/9/2026, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã ban hành 33 thông báo về các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS). Trong đó, có 11 thông báo dự thảo lấy ý kiến và 22 thông báo đã có hiệu lực.

EU ban hành quy định cấp phép một số chế phẩm vi sinh và perlite làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho một số loài động vật.

Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) đăng 10 thông báo liên quan đến phụ gia thức ăn chăn nuôi. Các thông báo tập trung vào việc cấp phép, cấp phép lại một số phụ gia như dịch chiết cồn hoa oải hương, tinh dầu cỏ xạ hương, cồn chiết xuất bạc hà cay, tinh dầu nhục đậu khấu, cồn thuốc húng quế và L-valine. EU cũng ban hành quy định cấp phép một số chế phẩm vi sinh và perlite làm phụ gia thức ăn chăn nuôi cho một số loài động vật; đồng thời đính chính, bổ sung quy định về sử dụng đất sét sepiolite và choline chloride trong thức ăn chăn nuôi.

Hoa Kỳ có một thông báo liên quan đến phụ gia thực phẩm, đề xuất sửa đổi quy định về phụ gia tạo màu, trong đó có việc cho phép sử dụng canxi sulfat trong một số nhóm thực phẩm như kẹo bọc, sữa bột, sản phẩm từ váng sữa, bột kem pha chế, lớp phủ và nhân bánh nướng. Malaysia thông báo dự thảo sửa đổi Quy định thực phẩm năm 1985, trong đó bổ sung chất tạo ngọt vào định nghĩa phụ gia thực phẩm, quy định yêu cầu kỹ thuật đối với chiết xuất quả La Hán và điều chỉnh một số quy định về sản phẩm chiết xuất từ nấm men.

Tại Nhật Bản, dự thảo sửa đổi quy định về thức ăn chăn nuôi và phụ gia thức ăn chăn nuôi đề xuất cho phép sử dụng axit guanidinoacetic với mức bổ sung tối đa 0,12% trong thức ăn cho lợn và các loại gà, trừ gà đẻ trứng. Trong khi đó, Hàn Quốc dự thảo sửa đổi yêu cầu vệ sinh thú y đối với thức ăn chăn nuôi chứa protein động vật đã qua chế biến, trong đó bổ sung điều kiện xử lý nhiệt đối với sản phẩm có nguồn gốc từ gia cầm nhằm kiểm soát nguy cơ bệnh cúm gia cầm độc lực cao.

Ukraine có 6 thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm, thuốc thú y và kiểm dịch thực vật. Đáng chú ý là các dự thảo về thực hành tốt phân phối thuốc thú y; sửa đổi yêu cầu an toàn, chất lượng đối với sữa và sản phẩm sữa; yêu cầu đối với nước khoáng thiên nhiên, nước suối; cùng một số nội dung về chứng từ thú y và kiểm tra, lấy mẫu, giám định kiểm dịch thực vật.

Canada ban hành 2 thông báo liên quan đến động vật thủy sinh và mức dư lượng tối đa (MRL) thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, bản sửa đổi Danh sách các loài động vật thủy sinh mẫn cảm có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Canada cũng ban hành mức MRL đối với hoạt chất Chlorantraniliprole trên chè, dầu cọ, quả cọ dầu và quả bơ.

Tại Brazil, một dự thảo đề xuất sửa đổi 25 chuyên luận trong danh mục chuyên luận hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm diệt sinh vật dùng trong vệ sinh và chất bảo quản gỗ. Nội dung tập trung vào điều chỉnh, bổ sung mức MRL, thời gian cách ly, cây trồng, phương thức sử dụng và định nghĩa dư lượng đối với nhiều hoạt chất. Brazil đồng thời ban hành yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với vật liệu nhân giống Liatris spp. nhập khẩu từ mọi nguồn gốc.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị, hiệp hội nghiên cứu nội dung các thông báo và gửi góp ý bằng tiếng Anh, tiếng Việt (nếu có) trước 3 ngày so với thời hạn của từng thông báo để Văn phòng tổng hợp, gửi quốc gia đăng thông báo.