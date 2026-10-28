33 học sinh ở xã biên giới Nà Hỳ mắc bệnh quai bị

Ngành y tế và nhà trường đang phối hợp theo dõi sức khỏe, triển khai biện pháp phòng dịch.

Theo báo cáo của UBND xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, đến ngày 28/10, địa phương ghi nhận 33 trường hợp mắc bệnh quai bị, đều là học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong số này, có 14 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ tại điểm trường chính Sín Chải; 15 học sinh tại phân hiệu Trường Tiểu học số 1 Nà Hỳ và 4 trẻ mầm non.

Hiện, 4 học sinh đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế xã; 29 trường hợp được cách ly, điều trị tại nhà. Sức khỏe các em cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến xấu hoặc có biến chứng do bệnh.

Các trường hợp mắc bệnh đầu tiên được ghi nhận ngày 26/10. Đến ngày 27/10, địa phương tiếp tục phát hiện thêm nhiều trường hợp.

Trước tình hình trên, các đơn vị chuyên môn và Trạm Y tế xã Nà Hỳ đã triển khai thăm khám, theo dõi sức khỏe học sinh, phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan; đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Người dân được khuyến cáo thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, không dùng chung đồ dùng cá nhân và hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Khi có các biểu hiện như sốt, đau đầu, sưng đau vùng mang tai, cần thông báo cho nhân viên y tế để được thăm khám, tư vấn và hướng dẫn xử trí phù hợp.

Việc theo dõi sức khỏe học sinh, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ sở y tế có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan trong trường học và cộng đồng.