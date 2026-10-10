33 'họa sĩ nhí' tham gia hội thi mỹ thuật thiếu nhi phường Bàn Thạch

Hội thi khai mạc tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Hội thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày hội “Khát vọng chuyển đổi số phường Bàn Thạch năm 2026”, thu hút 33 học sinh đến từ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường THCS Nguyễn Du tham gia.

Với thời gian sáng tác 180 phút, các thí sinh thể hiện ý tưởng, trí tưởng tượng về thư viện số trong tương lai thông qua những tác phẩm mỹ thuật. Chủ đề hướng đến hình ảnh thư viện hiện đại, ứng dụng công nghệ trong học tập, giúp trẻ em tiếp cận tri thức, đọc sách, khám phá và sáng tạo.

Các “họa sĩ nhí” trổ tài thi vẽ theo chủ đề của Ban tổ chức. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Thông qua hội thi, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm yêu thích mỹ thuật, tình yêu đọc sách và tinh thần sáng tạo trong thiếu nhi; đồng thời tạo sân chơi để các em thể hiện suy nghĩ, ước mơ về không gian học tập, khám phá tri thức trong thời đại số.

Bế mạc, trao giải hội thi dự kiến tổ chức vào tối 11/10.