33 đơn vị tuyển dụng tham gia phiên giao dịch việc làm tại xã Thường Tín

Chương trình thu hút sự tham gia của 33 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, đơn vị tuyển dụng với gần 2.000 chỉ tiêu cùng đông đảo người lao động, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên trên địa bàn nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo cơ hội việc làm và hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản phát biểu tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản nhấn mạnh, phiên giao dịch việc làm năm 2026 là hoạt động thiết thực góp phần kết nối doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm, định hướng nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động tại địa phương. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác kết nối cung - cầu lao động, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện UBND xã Thường Tín cùng Bảo hiểm Xã hội cơ sở Phú Xuyên trao sổ Bảo hiểm xã hội cho 10 lao động tại chương trình. Ảnh: PV

Bà Phạm Thị Ánh, đại diện Công ty TNHH Điện tử VSOVN Hà Nội chia sẻ thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong thời gian tới, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của phiên giao dịch việc làm trong việc tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động địa phương.

Nhân dịp này, ban tổ chức cùng Ngân hàng chính sách Xã hội Thường Tín trao 5 hợp đồng vay vốn và tặng quà cho lao động. Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội cơ sở Phú Xuyên trao sổ Bảo hiểm xã hội cho 10 lao động. Những phần quà do Ngân hàng chính sách Xã hội Thường Tín và Bảo hiểm Xã hội cơ sở Phú Xuyên tặng, thể hiện tinh thần sẻ chia, quan tâm và đồng hành cùng người lao động.

Người lao động tìm hiểu cơ hội việc làm tại chương trình. Ảnh: PV

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, chương trình còn tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và giới thiệu cổng thông tin việc làm của thành phố Hà Nội, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm và kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp với người lao động.

Phiên giao dịch việc làm tại xã Thường Tín là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường lao động tại địa phương, kết nối, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống và bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.