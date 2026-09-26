33 đơn vị tranh tài Giải Bơi cứu đuối thành phố Đồng Nai năm 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: Huy Anh

Giải Bơi cứu đuối thành phố Đồng Nai năm 2026 nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc thực hiện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng thực hành cứu đuối người bị đuối nước, đặc biệt là bảo vệ trẻ em; đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện môn bơi trên địa bàn Đồng Nai.

Ban tổ chức, các đại biểu cùng các đơn vị tham dự giải tại lễ khai mạc. Ảnh: Huy Anh

Giải năm nay quy tụ số lượng đông đảo với hơn 300 vận động viên đến từ 33 đơn vị xã, phường, trường học và Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Các vận động viên được chia thành 6 nhóm tuổi (từ 8 đến 20 tuổi) tham gia tranh tài tổng cộng 34 nội dung, trong đó có 26 nội dung bơi cá nhân, tiếp sức (bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa). Bên cạnh các nội dung bơi, giải còn chú trọng các nội dung thực hành cứu hộ mang tính thực tiễn cao như cứu đuối gián tiếp, trực tiếp (cứu đuối hình nộm) và cứu hộ bằng sup (dành cho vận động viên trên 18 tuổi).

Các vận động viên nam xuất phát thi đấu nội dung bơi cá nhân. Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên nữ xuất phát thi đấu nội dung bơi cá nhân. Ảnh: Huy Anh

Các vận động viên nữ thi đấu nội dung bơi cá nhân. Ảnh: Huy Anh

Đông đảo phụ huynh, vận động viên cổ vũ trên khán đài. Ảnh: Huy Anh

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài các nội dung bơi cá nhân. Giải diễn ra đến hết ngày 27-9.