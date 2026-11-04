33 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á, trường nào dẫn đầu?

Mới đây, tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027. Theo bảng xếp hạng, Việt Nam có số trường tham gia danh sách cao nhất từ trước đến nay, với 33 cơ sở giáo dục đại học.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đứng đầu Việt Nam, xếp thứ 159, giảm một bậc. Đại học Quốc gia TPHCM đứng thứ 182, giảm bảy bậc. Đây là hai đại diện Việt Nam thuộc nhóm 200 của khu vực.

Năm nay, Đại học Duy Tân ở vị trí 210 và Trường Đại học Tôn Đức Thắng ở vị trí 265, lần lượt giảm 45 và 34 bậc.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt ở chiều tăng hạng, Đại học Bách khoa Hà Nội tiến 39 bậc, lên vị trí 276; Trường Đại học Ngoại thương tăng 18 bậc, xếp thứ 562. Đại học Phenikaa từ nhóm 951-1.000 lên vị trí 697; Trường Đại học Thủy lợi từ nhóm 1.001-1.100 lên nhóm 731-740.

Ngược lại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giảm 132 bậc, xuống vị trí 569; Đại học Huế giảm 111 bậc, xếp thứ 561. Trường Đại học Giao thông vận tải từ vị trí 607 xuống nhóm 1.101-1.200.

33 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng châu Á năm 2027:

Bên cạnh đó, 8 đại diện mới gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên và các trường đại học: Công nghệ Đồng Nai, Lạc Hồng, Nam Cần Thơ, Tài chính - Marketing, Thăng Long, Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long.

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ với Tiền Phong, Nhà trường cũng chịu tác động từ xu hướng cạnh tranh ngày càng cao trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2027.

Do bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở so sánh tương đối giữa các cơ sở giáo dục đại học, sự thay đổi về thứ hạng không chỉ phụ thuộc vào kết quả cải thiện của từng trường mà còn chịu ảnh hưởng từ mức độ tiến bộ của các trường khác trong khu vực, cũng như sự tham gia của những cơ sở giáo dục mới có kết quả đánh giá cao.

Ông Hồng nhấn mạnh, kết quả xếp hạng năm 2027 là cơ sở quan trọng để Nhà trường đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện các lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện và đầu tư trong thời gian tới.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành xác định rõ bảng xếp hạng không chỉ là thước đo vị thế mà còn là công cụ đối sánh, đánh giá và hoàn thiện chất lượng giáo dục đại học.

Bảng xếp hạng Đại học Châu Á năm 2027 (QS Asia University Rankings 2027) năm nay có quy mô lớn với hơn 1.700 trường đại học thuộc 26 hệ thống giáo dục đại học tham gia.

QS đánh giá các trường theo 11 tiêu chí, trong đó danh tiếng học thuật có trọng số 30%, đánh giá của nhà tuyển dụng chiếm 20%. Các tiêu chí còn lại liên quan đến đội ngũ giảng viên, nghiên cứu và quốc tế hóa.

Trung Quốc là quốc gia có nhiều đại diện nhất trong top 10, với 8 trường.

Singapore có hai đại diện trong top 10 là Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Công nghệ Nanyang.

QS đánh giá các trường dựa trên 11 tiêu chí, với trọng số từ 2,5% đến 30%. Trong đó, danh tiếng học thuật chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức 30%; tiếp theo là đánh giá của nhà tuyển dụng, chiếm 20%.

Các tiêu chí còn lại gồm tỉ lệ giảng viên/sinh viên, tỉ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ, số bài báo khoa học trên mỗi giảng viên, tỉ lệ trích dẫn trên bài báo, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tỉ lệ giảng viên và sinh viên quốc tế, tỉ lệ sinh viên trao đổi.