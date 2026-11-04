33 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2027

Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị trí cao nhất, xếp thứ 159 châu Á. Ảnh: VNU.

Ngày 3/11, tổ chức xếp hạng giáo dục đại học Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng QS World University Rankings: Asia 2027. Việt Nam có 33 trường đại học được xếp hạng, tăng 8 trường so với năm 2026, qua đó ghi nhận số trường góp mặt nhiều nhất từ trước đến nay.

33 đại học Việt Nam góp mặt

Trong số 33 đại học Việt Nam được xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục giữ vị trí cao nhất, xếp thứ 159 châu Á, giảm một bậc so với năm ngoái. Đại học Quốc gia TP.HCM đứng thứ hai trong nước, xếp thứ 182, giảm 7 bậc.

Trường Đại học Duy Tân đứng thứ ba trong nước với vị trí 210, song giảm 45 bậc so với năm 2026. Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 265, giảm 34 bậc. Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị có sự cải thiện đáng kể khi tăng 39 bậc, từ vị trí 315 lên 276.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm 10 đại học Việt Nam có thứ hạng cao nhất lần lượt thuộc về trường Đại học Công nghệ TP.HCM (289), trường Đại học Văn Lang (293), Đại học Kinh tế TP.HCM (329), trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (380) và Đại học Đà Nẵng (457).

Một số trường khác cũng ghi nhận sự cải thiện thứ hạng. Cụ thể, trường Đại học Ngoại thương tăng 18 bậc, lên vị trí 562; trường Đại học Mở TP.HCM tăng từ nhóm 721-730 lên vị trí 667. Đáng chú ý, trường Đại học Phenikaa có bước nhảy vọt khi từ nhóm 951-1.000 năm ngoái lên vị trí 697 trong năm nay, tăng 258 bậc.

Trường Đại học Thủy lợi cũng cải thiện đáng kể, từ nhóm 1.001-1.100 lên nhóm 731-740. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tăng từ nhóm 801-850 lên nhóm 771-780. Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM từ nhóm 901-950 lên nhóm 801-850.

Ngược lại, nhiều trường giảm thứ hạng so với năm trước. Đại học Huế giảm 111 bậc, từ vị trí 450 xuống 561; trường Đại học Nguyễn Tất Thành giảm 132 bậc, từ vị trí 437 xuống 569. Đại học Cần Thơ cũng giảm 41 bậc xuống vị trí 534 còn trường Đại học Văn Lang giảm 42 bậc, xuống vị trí 293.

Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi từ vị trí 607 năm 2026 xuống nhóm 1.101-1.200 năm nay. Đại học Vinh từ nhóm 1.201-1.300 xuống nhóm 1.401-1.500. Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ nhóm 781-790 xuống nhóm 1.001-1.100.

Bên cạnh những trường đã góp mặt trong các kỳ xếp hạng trước, năm nay có thêm 8 đại diện Việt Nam lần đầu xuất hiện. Trong đó, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Thái Nguyên lần lượt nằm trong nhóm 801-850 và 901-950.

Các trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Thăng Long và Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long cũng lần đầu được QS xếp hạng, lần lượt thuộc các nhóm 1.101-1.200, 1.201-1.300, 1.401-1.500 và 1.501 trở lên.

Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng đại học châu Á 2027. Ảnh: Phương Lâm.

Đại học Hong Kong tiếp tục dẫn đầu châu Á

Trong xếp hạng năm nay, QS ghi nhận 1.722 trường đại học thuộc 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 195 trường lần đầu góp mặt. Trung Quốc là quốc gia có số lượng đại học được xếp hạng nhiều nhất với 448 trường, tăng 53 trường so với kỳ trước. Ấn Độ đứng thứ hai với 325 trường, tiếp đến là Nhật Bản với 153 trường.

Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) tiếp tục giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng năm 2027. Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đứng thứ hai, trong khi Đại học Thanh Hoa tăng 6 bậc, từ vị trí thứ 9 lên thứ 3.

Đại học Thành phố Hong Kong tăng 3 bậc lên vị trí thứ 4 còn Đại học Trung Văn Hong Kong tăng 2 bậc, xếp thứ 5. Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) và Đại học Quốc gia Singapore (Singapore) cùng đứng thứ 6.

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) xếp thứ 8, giảm 5 bậc. Đại học Bách khoa Hong Kong và Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cùng đứng thứ 9.

Đáng chú ý, cả 10 trường trong top đầu đều đã góp mặt ở kỳ xếp hạng trước, không có đại diện mới gia nhập nhóm này. Tuy nhiên, 8 trường thay đổi vị trí so với năm ngoái.

Trong nhóm các trường có bước tiến lớn nhất, Đại học Inje của Hàn Quốc tăng 337 bậc; Đại học Kỹ thuật Quốc gia Namangan (Uzbekistan) tăng 245 bậc; Đại học GLA của Ấn Độ tăng 218 bậc.

Năm nay, QS xây dựng bảng xếp hạng đại học châu Á dựa trên 11 tiêu chí, tập trung vào uy tín học thuật, khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, chất lượng nghiên cứu, đội ngũ giảng viên và mức độ quốc tế hóa.

Trong đó, uy tín học thuật chiếm tỷ trọng lớn nhất, 30%. Tiêu chí này được đánh giá thông qua khảo sát quốc tế với giới học thuật, nhằm xác định những trường được đánh giá cao trong cộng đồng nghiên cứu.

Đứng thứ hai là uy tín với nhà tuyển dụng, chiếm 20%. QS sử dụng kết quả khảo sát các nhà tuyển dụng để đánh giá những trường có khả năng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Các tiêu chí còn lại gồm tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%), mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%), số lượt trích dẫn trên mỗi bài báo khoa học (10%), số bài báo khoa học trên mỗi giảng viên (5%) và tỷ lệ giảng viên có bằng tiến sĩ (5%).

Bốn tiêu chí cuối cùng cùng đánh giá mức độ quốc tế hóa của trường đại học, mỗi tiêu chí chiếm 2,5%. Các tiêu chí này gồm tỷ lệ giảng viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên trao đổi đến và tỷ lệ sinh viên trao đổi đi.

QS nhận định kết quả năm nay cho thấy sự thay đổi trong tương quan giữa các hệ thống giáo dục đại học ở châu Á. Bên cạnh những trường đã duy trì vị thế dẫn đầu, nhiều đại học trong khu vực có sự cải thiện đáng kể nhờ kết quả nghiên cứu, uy tín với nhà tuyển dụng và mức độ quốc tế hóa.