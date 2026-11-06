33 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng châu Á 2027

Theo kết quả bảng xếp hạng QS các trường đại học châu Á-QS Asia University Rankings 2027 - do tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố ngày 3/11/2026, Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, nhiều nhất từ trước đến nay.

So với bảng xếp hạng năm 2026, số lượng đại diện của Việt Nam tăng thêm 8 trường./.