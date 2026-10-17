33 ca sĩ làm gì trước giờ bùng nổ sân khấu ở TP.HCM

Sau nhiều ngày tập luyện tích cực, nỗ lực, 33 anh tài chính thức ra mắt khán giả tại concert 1 Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra vào tối 17/10 ở TP.HCM. Bên trong cánh gà, các nghệ sĩ khẩn trương chuẩn bị, hoàn thiện trang phục, make up trước giờ "G". Không khí náo nhiệt, tấp nập diễn ra ở hậu trường.

Anh tài Lê Xuân Tiền thử in-air, trao đổi với ê-kíp trước giây phút quan trọng. Nam diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên anh đứng trên một sân khấu hoành tráng với hàng vạn khán giả theo dõi. Vì vậy, Lê Xuân Tiền hồi hộp xen lẫn lo lắng trước khi bước vào đêm mở màn của chương trình.

Những ngày qua, các nghệ sĩ tích cực chuẩn bị, tập luyện cho các concert. Trong ảnh, rapper Thái VG được đội ngũ trang điểm, làm tóc hoàn thiện vẻ ngoài. Tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, rapper cũng là một trong số các thành viên của Gia tộc anh tài toàn năng.

Các nghệ sĩ Toki Thành Thỏ, Hồ Đông Quan tranh thủ quay các clip để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở hậu trường.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Will, Thái Lê Minh Hiếu... rạng rỡ trước giờ gặp gỡ khán giả. 14 Casper cho biết: "Tôi rất háo hức trước giờ bước lên sân khấu. Không lâu nữa thôi, mọi sự chờ đợi, khao khát sẽ nhường chỗ cho những khoảnh khắc đặc biệt đáng nhớ". Hai concert tại TP.HCM lần lượt diễn ra vào tối 17 và 18/10. Theo nhà sản xuất, hai chương trình dự kiến thu hút gần 100.000 khán giả.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh tranh thủ nghỉ ngơi và lướt mạng xã hội trong lúc đợi trang điểm. Tại Anh trai vượt ngàn chông gai, giọng ca sinh năm 1989 vượt qua hàng chục nghệ sĩ để giành ngôi Chiến tướng của năm. Đinh Mạnh Ninh và Hà An Huy là hai quán quân của chương trình ở mùa hai.

MC Đại Nghĩa ký tên, giao lưu với fan ở hậu trường. Đúng 18h30, sân khấu concert 1 Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức "khai hỏa". Hàng vạn khán giả ở nhiều thế hệ lấp đầy các hàng ghế. Tiếng reo hò của khán giả, âm nhạc sôi động từ chương trình vang lên mang lại không khí bùng nổ.